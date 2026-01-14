Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Recibió la noticia más esperada: la emoción del ex Chiquititas Diego Mesaglio

Recibió la noticia más esperada: la emoción del ex Chiquititas Diego Mesaglio
14 de Enero de 2026 | 16:14

Escuchar esta nota

Diego Mesaglio atraviesa uno de los momentos más movilizantes de su vida. El actor, recordado por sus trabajos en Chiquititas y Rebelde Way, contó con emoción la noticia que recibió en los últimos días y que renueva su esperanza después de casi una década de espera.

En 2014, su vida dio un giro inesperado tras sufrir un accidente doméstico que le provocó la pérdida de la visión en uno de sus ojos. A los 41 años, Mesaglio recordó que una caída en el baño hizo que una botella de alcohol etílico se derramara y parte del líquido ingresara en su ojo, causando un daño irreversible.

Desde entonces, el actor atravesó un largo y complejo camino médico. “Vengo de siete operaciones en la visión, donde la sexta fue un trasplante de córnea de urgencia que al mes se infectó”, había relatado tiempo atrás durante una entrevista.

En las últimas horas, Mesaglio compartió en el programa de streaming Modo Zapping, de la TV Pública, la noticia que más esperó desde aquel accidente. De manera inesperada, recibió un llamado del Hospital de Clínicas que podría cambiarle la vida: finalmente había una córnea disponible para realizar la operación en su ojo izquierdo.

Durante la charla, Dany Martins recordó el largo calvario que atravesó el actor. “Diego Mesaglio tuvo un accidente doméstico y, por una mala praxis, perdió la visión de un ojo. Fueron mil historias en estos nueve años”, señaló. Rápido para corregir, Mesaglio aclaró: “Once años. Nueve años de esto que vamos a hablar”, y luego se permitió revivir el momento del llamado tan esperado.

“El miércoles pasado fue muy loco. Me llamaron del Clínicas y me dijeron: ‘Hola, ¿Mesaglio Diego? Sí, tenemos tu córnea’. Es como cuando te llama Mercado Libre y te dicen: ‘Escuchame, vos pediste unas Vans’”, contó entre risas, asombro y emoción.

El actor confesó que lo impactó la naturalidad con la que le dieron la noticia. “‘Pará, ¿sabés que estás hablando con una persona que hace nueve años está esperando este llamado?’”, recordó haberle dicho a quien lo contactó.

También evocó una experiencia previa que refleja la ansiedad y la carga emocional que arrastra desde hace años. “La última vez que recibí una llamada del Hospital de Clínicas, vi que decía ‘córnea’, dejé el teléfono, no me preguntes por qué, me bajé del auto y salí corriendo”, relató, dejando en evidencia la intensidad con la que vive cada avance en su lucha por recuperar la visión.

 

