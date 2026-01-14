Las altas temperaturas que se registran en La Plata marcan el pulso de la temporada de verano y se reflejan con claridad en uno de los espacios más convocantes de la ciudad: la Pileta de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Desde temprano y especialmente durante las horas de mayor calor, el predio recibe a familias, jóvenes y adultos que buscan refrescarse y pasar la jornada al aire libre en el predio ubicado en la calle 50 y 117.

Con jornadas soleadas y marcas térmicas elevadas, la pileta se convierte en un verdadero refugio para quienes optan por una alternativa accesible y tradicional dentro de la ciudad. El amplio espejo de agua, las áreas de descanso y el entorno arbolado generan un clima ideal para combatir el calor, en un contexto donde el verano ya se instaló con fuerza en la región. Uno de los más elegidos, es el Campo de Deportes de la UNLP, d onde decenas de estudiantes y vecinos, se acercan para poder darse un “chapuzón” en la bellísima pileta que está ubicada en pleno bosque platense.

En una entrevista exclusiva con EL DÍA, uno de los directivos de la Pileta Nacional, Cristian Del Favero, contó: "Estamos muy alegres de poder disfrutar el verano que nos está tocando. Nosotros somos una pileta que ya está instalada hace varios años en la ciudad y la cantidad de gente que nos visita es mucha todos los años, nos sigue eligiendo y disfrutan todo el espacio verde.

En cuanto a los servicios que ofrecen además de la pileta, también explicó: "La pileta está abierta a la comunidad, es importante remarcar que el campo de deportes está abierto todo el año, es gratis y también pueden utilizarlo. Lo que tiene un costo es el natatorio para el público en general, alumnos, profesores o jubilados. Cada categoría tiene un valor distinto y pueden verlo en la página web de la UNLP".

"Nosotros estamos abiertos todos los días y cerramos el 1 de marzo. La pileta es muy grande, contamos con un cuerpo de 7 u 8 guardavidas y nos visita mucha gente todos los días. Acá estamos para que venga toda la comunidad de la ciudad de La Plata, el campo de deportes está muy lindo este año se inauguró las canchas de básquet, se mejoró la de Vóley, se hizo el piso nuevo, está la pista de atletismo porque el campo funciona todos los días del año", finalizó.

Por otro lado, uno de los Guardavidas histórico de la pileta que lleva más de 33 años de servicio, Sergio Lombardo, más conocido como "El Palomo", expresó: "Hace años no se vivía un diciembre con tanto calor, en enero hubo un poco de frio pero ya retomaron las temperaturas del verano. Es una pileta que está cerca del centro de La Plata y se acerca mucha gente".

"Siempre recomendamos a la gente el tema del protector solar, el gorro e hidratarse durante todo el día. También siempre estamos atentos porque no se puede correr en la pileta, empujarse o hacer cualquier mortal. Queremos que todos estén cuidado y no haya accidentes", explicó al móvil de EL DIA.

"A la mañana vienen muchos nadadores, si está concurrido por la colonia, pero se hace un sector para el público general. Tenemos la ventaja que año tras año viene la misma gente y ya nos conocemos con todos. Los invitamos a todos que vengan a la pile, porque está abierta a todo el público, espero que el tiempo siga de esta forma así acompaña".

DÍAS Y HORARIOS

Según indicaron desde la UNLP, el predio estará abierto hasta el mes de marzo, de lunes a sábados y feriados de 10 a 19.30 horas; mientras que los domingos abrirá de 12 a 19:30 horas.

Aquellas personas que deseen acceder por un solo día no necesitarán realizar ninguna inscripción previa. Solo deberán abonar en efectivo la tarifa correspondiente a su categoría, junto con la documentación requerida y tener la revisación médica hecha.

En cambio, aquellos interesados en adquirir el carnet para participar de manera quincenal, mensual, durante toda la temporada o para acceder a los cursos de natación deben dirigirse a la Oficina de Cobros ubicada frente a la Pileta del Campo de Deportes.

PRECIOS PARA EL PÚBLICO

Se implementó un esquema de precios diferenciados según el vínculo con la casa de estudios, ofreciendo descuentos significativos para su comunidad. Es importante destacar que, para tramitar cualquier carnet (día, quincena, mes o temporada), es obligatorio realizarse previamente la revisación médica en el predio, ya que el dinero abonado por el carnet no será reintegrado en caso de no superarla.

Los estudiantes primarios, secundarios y universitarios de la UNLP (Categoría 1), así como los jubilados en general (Categoría 6), acceden con un pase por día de $4.500, la quincena $30.000, el mes $60.000, y la temporada completa tiene un valor de $135.000.

Para los graduados universitarios, docentes y Nodocentes de la UNLP, autoridades y personal de gabinete, y estudiantes de la UTN y otras universidades nacionales (Categoría 2), los valores son los siguientes: el día cuesta $7.500, la quincena $60.000, el mes $105.000, y la temporada completa: $270.000.

El público en general que no tiene vínculo con la UNLP (Categoría 3) abona la tarifa más alta, con un costo por día de $11.000, la quincena de $75.000, el mes de $135.000, y la temporada completa asciende a $330.000.