Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
Acusaciones cruzadas por los fondos entre el hospital de Bahía Blanca y la AFA
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Vacaciones con descuento: cómo hacer para ahorrar $250 mil con las promos de Cuenta DNI
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La ciudad de La Plata será nuevamente escenario de una producción audiovisual de alcance internacional. Se trata de El futuro es nuestro, la miniserie producida por K&S Films para Netflix, que comenzará a filmarse en enero y para la cual ya se abrió una convocatoria de extras.
El llamado está dirigido a hombres y mujeres mayores de 25 años, con perfil latinoamericano, interesados en participar como extras en distintas escenas de la producción. La selección y contratación se realizará a través del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (SUTEP).
Además, la convocatoria incluye la búsqueda de personas con conocimientos en artes marciales, que serán convocadas para interpretar a integrantes de fuerzas de seguridad en algunas secuencias de la miniserie.
Quienes deseen postularse deberán contar con disponibilidad entre el 20 de enero y el 5 de febrero, período durante el cual se desarrollará el rodaje, y completar el formulario oficial habilitado por el sindicato.
Las filmaciones se llevarán a cabo principalmente en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y en zonas aledañas, lo que representa un nuevo impulso para la actividad cultural y audiovisual de la capital bonaerense.
La llegada de esta producción de Netflix refuerza el posicionamiento de La Plata como un polo audiovisual en crecimiento, con impacto directo en el empleo, la economía creativa y la proyección cultural de la ciudad.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
LE PUEDE INTERESAR
El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora
los interesados en acceder al formulario de inscripción pueden hacer click AQUÍ.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí