Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata

Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
13 de Enero de 2026 | 15:01


La ciudad de La Plata será nuevamente escenario de una producción audiovisual de alcance internacional. Se trata de El futuro es nuestro, la miniserie producida por K&S Films para Netflix, que comenzará a filmarse en enero y para la cual ya se abrió una convocatoria de extras.

El llamado está dirigido a hombres y mujeres mayores de 25 años, con perfil latinoamericano, interesados en participar como extras en distintas escenas de la producción. La selección y contratación se realizará a través del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina (SUTEP).

Además, la convocatoria incluye la búsqueda de personas con conocimientos en artes marciales, que serán convocadas para interpretar a integrantes de fuerzas de seguridad en algunas secuencias de la miniserie.

Quienes deseen postularse deberán contar con disponibilidad entre el 20 de enero y el 5 de febrero, período durante el cual se desarrollará el rodaje, y completar el formulario oficial habilitado por el sindicato.

Las filmaciones se llevarán a cabo principalmente en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y en zonas aledañas, lo que representa un nuevo impulso para la actividad cultural y audiovisual de la capital bonaerense.

La llegada de esta producción de Netflix refuerza el posicionamiento de La Plata como un polo audiovisual en crecimiento, con impacto directo en el empleo, la economía creativa y la proyección cultural de la ciudad.

los interesados en acceder al formulario de inscripción pueden hacer click AQUÍ.

