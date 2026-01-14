Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Con motivo del cambio de quincena del mes de enero, y ante el previsto aumento del flujo vehicular desde y hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica, las autoridades viales dispusieron la restricción del tránsito pesado en los principales corredores provinciales. La medida afectará a la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Autovía 2 y las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74.
Según comunicó la empresa Aubasa, en sentido hacia las ciudades balnearias, la restricción regirá el jueves 15 de enero de 14:00 a 23:59 y el viernes 16 de 06:00 a 14:00.
En tanto, para el regreso hacia La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la limitación de circulación para camiones se implementará únicamente el jueves, en el horario de 14:00 a 23:59.
