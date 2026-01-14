Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa

Con motivo del cambio de quincena del mes de enero, y ante el previsto aumento del flujo vehicular desde y hacia los destinos turísticos de la Costa Atlántica, las autoridades viales dispusieron la restricción del tránsito pesado en los principales corredores provinciales. La medida afectará a la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Autovía 2 y las rutas provinciales 11, 36, 56, 63 y 74.

Según comunicó la empresa Aubasa, en sentido hacia las ciudades balnearias, la restricción regirá el jueves 15 de enero de 14:00 a 23:59 y el viernes 16 de 06:00 a 14:00.

En tanto, para el regreso hacia La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la limitación de circulación para camiones se implementará únicamente el jueves, en el horario de 14:00 a 23:59.