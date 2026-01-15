Inician tareas de mantenimiento en la Terminal

AFA-gate: revelan cómo se habrían desviado millones de dólares
El intendente interino, en reemplazo de Julio Alak, quien se encuentra de licencia, Pablo Elías, y el secretario general de la Comuna, Norberto Gómez, supervisaron ayer las tareas de mantenimiento que la Municipalidad puso en marcha esta semana en la Terminal de Ómnibus, como la reparación de canaletas y la pintura de paredes y cielorrasos.
