La Ciudad |MUESTRAS DE ARTE, PLANES "VERDES" Y TALLERES

La Plata modo verano: diversas propuestas culturales y al aire libre

Todas opciones gratuitas, ofrecen una amplia gama de actividades. Algunas se desarrollan en museos y otras en la periferia local

El Pasaje Dardo Rocha tiene distintas propuestas culturales para aprovechar en verano / Demian Alday

15 de Enero de 2026 | 03:14
Edición impresa

A pesar de que hay muchos que aprovechan la temporada estival para escapar de sus hogares y la Ciudad, hay también quienes eligen o deben quedarse. Así es como La Plata, en este verano, se convirtió en terreno fértil para una amplia variedad de ofertas de índole cultural, para divertirse al aire libre o entretener a los más chicos.

“El filo de esta piel prestada” es una muestra que explora el cuerpo, la identidad y la sensibilidad contemporánea desde distintas materialidades y lenguajes visuales. Con obras de Matías Quintana, Pablo Pérez Torres y Sabrina Weingart, y curaduría de Lucáa Delfino, la exposición propone un recorrido introspectivo y poético que invita a mirar —y mirarse— desde otras pieles posibles. Se desarrollará en el Espacio E de Macla, en el Centro Cultural Pasaje Dardo Rocha (calle 50 entre 6 y 7). La entrada es gratuita.

“Abracadabra” es una propuesta visual que juega con la idea de lo mágico, lo inesperado y lo lúdico. Fernando Evangelista, Juan Jalil y Soledad Lagruta construyen un universo donde la imagen sorprende y desafía la percepción, ideal para recorrer en familia y dejarse llevar por el asombro. Se despliega en la Sala 3 del Mumart del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha. La entrada es gratuita.

“HabitARTE” es una exposición que reúne obras de 52 artistas de Argentina y Uruguay que integran el colectivo Artistas con Pasión. La muestra propone pensar el arte como un espacio común: un territorio que se habita, se comparte y se transforma a partir del encuentro. Una exposición amplia, diversa y accesible, pensada para todo público. También se desarrolla en el Mumart, en las salas 1 y 2, con entrada gratuita.

En el marco del aniversario de La Plata, el artista Walter Di Santo presenta una serie de acuarelas que recuperan y re interpretan el patrimonio escultórico de la Ciudad. Es, esta, una invitación a redescubrir obras y espacios emblemáticos desde una mirada sensible y artística. Es en el espacio de Extensión del Mumart, en el Hospital Italiano (51 entre 29 y 30, planta baja), con ingreso gratuito.

“Salón Molina Campos 2025” es una de las muestras más tradicionales y esperadas del calendario cultura. Reúne obras seleccionadas que dialogan con la identidad, el paisaje y las expresiones artísticas bonaerenses. Ideal para recorrer con tiempo y acercar a los más chicos a las artes visuales. Se desarrolla en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino (51 entre 9 y 10), de martes a viernes, de 10 a 18, con entrada gratuita.

En la 51° muestra colectiva Circus, la Escuela Espacio F presenta una nueva edición de su muestra colectiva anual. Coordinada por Fabián Scarsella y Emanuel Lucero, la exposición reúne trabajos de estudiantes y artistas que dialogan con el universo del circo desde múltiples lenguajes visuales. Se realizará en la Sala A del Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas (19 y 51) con ingreso gratuito.

PARA LOS MÁS CHICOS

En la Escuela Taller Municipal de Arte se realizarán los Talleres de Verano 2026. Los talleres abarcan disciplinas como arte, música, fotografía, ilustración, cerámica, mosaiquismo, pintura, ensamble instrumental, comedia musical, guitarra, grabado, circo, batería, tango, canto y más. Están vigentes hasta el 27 de febrero. Las sedes son en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y el Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos. La inscripción es presencial.

La colonia de Arte es una propuesta pensada para chicos, con actividades artísticas y recreativas durante el verano. Comienza el 19 de enero y se desarrollará en las delegaciones de Altos de San Lorenzo, Sicardi y San Carlos. La inscripción es presencial.

La República de los Niños y el Paseo del Bosque son dos ofertas siempre vigentes para adultos y chicos en la Ciudad. A ello se suman sus plazas y espacios verdes que refugian con su sombra a los platenses que habitan la ciudad en verano.

No obstante, también hay actividades puntuales: todos los sábados de enero, febrero y marzo en Islas Malvinas, habrá una jornada de milonga. Será a las 21 y a la gorra.

 

