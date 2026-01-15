Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |ENTRE LAS GUARDERÍAS Y LAS MASCOTAS VIAJERAS

Un dilema de vacaciones: ¿quién cuida a los perros?

Llega el verano y los tutores se dividen entre los que eligen salir junto a sus “perrhijos” y los que los dejan en la Ciudad

Un dilema de vacaciones: ¿quién cuida a los perros?

En las guarderías juegan y conviven con otros perros / EL DIA

15 de Enero de 2026 | 03:13
Edición impresa

Las mascotas se convirtieron en un integrante más de las familias y con la llegada de las vacaciones surge una pregunta inevitable: ¿con quién se quedan? Lejos quedó aquella costumbre de dejar a cargo a un vecino o familiar. Hoy, los tutores se debaten entre elegir destinos pet friendly o confiar a sus “perrhijos” a guarderías que prometen cuidados personalizados.

Las alternativas son variadas y como suele ocurrir hay opciones para todos los bolsillos. Según lo establecido por el Sindicato de Trabajadores Caninos, que nuclea a responsables de guarderías, paseadores, adiestradores y peluqueros del rubro, la estadía en una guardería canina oscila entre los 20.000 y 35.000 pesos por día. Se trata de espacios donde los perros permanecen acompañados, contenidos y bajo supervisión durante la ausencia de sus dueños.

En diálogo con EL DIA Emiliano, titular de Educando, guardería canina, explicó que esos valores responden a un acuerdo alcanzado entre trabajadores del sector. En su caso, la tarifa es de 27.000 pesos por noche y por perro. Entre los requisitos para el ingreso, se solicita libreta sanitaria con el plan de vacunación completo, antiparasitario y antipulgas aplicados, además es fundamental que el animal esté habituado a socializar con otros perros. Las hembras en celo no son admitidas.

Dejar a una mascota no es una decisión sencilla, muchos tutores dudan antes de elegir la guardería correcta para su perro. Para la tranquilidad de ellos, el cuidador primero pacta un encuentro previo para conocerse, ver el carácter del animal y también para que los tutores puedan conocer el lugar.

“Yo no uso caniles, los perros duermen adentro, comen y descansan juntos. Soy adiestrador y trabajo mucho la socialización. Además, contamos con seguro para perros y personas”, señaló. En ese sentido añadió que entre las consultas más frecuentes, los dueños preguntan si realmente duermen bajo techo, si el animal debe ser sociable y si se encargan de administrar medicación o dietas especiales.

LOS QUE SE VAN CON ELLOS

Para quienes eligen viajar con sus mascotas, existen recomendaciones clave. En auto, el animal debe ir siempre en el asiento trasero, sujeto con un arnés homologado al cinturón de seguridad o dentro de un transportín. Nunca suelto ni adelante.

Los arneses que sujetan el pretal del perro al cinturón de seguridad del auto pueden conseguirse desde los 11.000 pesos, mientras que los caniles —según tamaño y material— parten de los 40.000 pesos y pueden llegar a superar los 250.000.

Además de contar con los elementos de seguridad necesarios, los especialistas aconsejan realizar paradas cada dos o tres horas, evitar alimentarlos justo antes de salir y llevar a mano su libreta sanitaria, alimento, artículos de higiene y un botiquín básico.

Otro dato a tener en cuenta es que en diciembre la secretaría de Transporte autorizó el traslado de mascotas en micros de larga distancia. Cada empresa fija sus condiciones, pero en todos los casos el animal —perros o gatos, uno por persona— debe viajar dentro del canil. En determinadas líneas exigen que sean solo animales pequeños de menos de 10 kilos que deben contar con la documentación sanitaria al día. El pasaje “pet friendly” tiene un valor con un 20% de descuento sobre el boleto del dueño y algunas empresas ya tienen definidos cuáles son los asientos especiales para esto.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

