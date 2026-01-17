Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
El colombiano Edwin Cetré salió a aclarar públicamente su situación y desmintió a su propio representante luego de que se lo vinculara con River a partir de una declaración que generó repercusión.
El atacante negó haber manifestado un deseo personal de jugar en el club de Núñez y buscó cerrar la polémica con un mensaje directo sobre su presente en Estudiantes de La Plata.
El extremo publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que rechazó los dichos de Giancarlo Uda, quien el viernes por la noche había afirmado que su cliente “ojalá” pudiera jugar en River.
“En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije”, expresó Cetré, marcando una clara distancia respecto de esas declaraciones.
En el mismo mensaje, el atacante fue contundente al referirse a su postura profesional: “Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club. Como profesional, entiendo que en el fútbol siempre existen ofertas, pero las deben manejar y resolver las instituciones, con respeto”, señaló, dejando en claro que no participó de ninguna conversación pública sobre un eventual traspaso.
Cetré también hizo hincapié en su actualidad deportiva y en su vínculo con Estudiantes: “Estoy enfocado en mi presente, trabajando día a día. Agradezco el apoyo de la gente y el respeto del club. Seguimo”, escribió, acompañado por símbolos vinculados al Pincha, en un gesto que reforzó su identificación con el Pincha.
Las aclaraciones del colombiano llegaron después de que Uda declarara: “Edwin vive demasiado agradecido con Estudiantes, pero si en algún momento tiene que cambiar de equipo me dijo que ojalá fuera a River Plate. Me contó que le encantaba River, pero todavía no ha llegado ningún mensaje desde Núñez”.
Cetré llegó a la Argentina en enero de 2024, cuando Estudiantes compró el 50 por ciento de su pase a Independiente Medellín por 2,5 millones de dólares. Desde su arribo, el nacido en Santiago de Cali disputó 85 partidos oficiales con el León, convirtió 12 goles y entregó 12 asistencias.
Además, fue protagonista de uno de los ciclos más exitosos recientes del club, con la obtención de cuatro títulos en dos temporadas: la Copa de la Liga Profesional 2024, el Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones, correspondientes a 2024 y 2025.
