Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Deportes

Edwuin Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Edwuin Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"
17 de Enero de 2026 | 18:31

Escuchar esta nota

El colombiano Edwin Cetré salió a aclarar públicamente su situación y desmintió a su propio representante luego de que se lo vinculara con River a partir de una declaración que generó repercusión.

El atacante negó haber manifestado un deseo personal de jugar en el club de Núñez y buscó cerrar la polémica con un mensaje directo sobre su presente en Estudiantes de La Plata.

El extremo publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que rechazó los dichos de Giancarlo Uda, quien el viernes por la noche había afirmado que su cliente “ojalá” pudiera jugar en River.

“En las últimas horas se dijeron cosas que no reflejan lo que pienso ni lo que dije”, expresó Cetré, marcando una clara distancia respecto de esas declaraciones.

En el mismo mensaje, el atacante fue contundente al referirse a su postura profesional: “Nunca hablé de sueños personales vinculados a ningún club. Como profesional, entiendo que en el fútbol siempre existen ofertas, pero las deben manejar y resolver las instituciones, con respeto”, señaló, dejando en claro que no participó de ninguna conversación pública sobre un eventual traspaso.

Cetré también hizo hincapié en su actualidad deportiva y en su vínculo con Estudiantes: “Estoy enfocado en mi presente, trabajando día a día. Agradezco el apoyo de la gente y el respeto del club. Seguimo”, escribió, acompañado por símbolos vinculados al Pincha, en un gesto que reforzó su identificación con el Pincha.

LE PUEDE INTERESAR

Concentración y partido de Los Leones de hockey, en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino

Cetré negó querer jugar en River: "Nunca hablé de sueños personales"

Las aclaraciones del colombiano llegaron después de que Uda declarara: “Edwin vive demasiado agradecido con Estudiantes, pero si en algún momento tiene que cambiar de equipo me dijo que ojalá fuera a River Plate. Me contó que le encantaba River, pero todavía no ha llegado ningún mensaje desde Núñez”.

Cetré llegó a la Argentina en enero de 2024, cuando Estudiantes compró el 50 por ciento de su pase a Independiente Medellín por 2,5 millones de dólares. Desde su arribo, el nacido en Santiago de Cali disputó 85 partidos oficiales con el León, convirtió 12 goles y entregó 12 asistencias.

Además, fue protagonista de uno de los ciclos más exitosos recientes del club, con la obtención de cuatro títulos en dos temporadas: la Copa de la Liga Profesional 2024, el Torneo Clausura 2025 y dos Trofeos de Campeones, correspondientes a 2024 y 2025.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

EN FOTOS | Gimnasia le ganó los amistosos a Agropecuario: probó un equipo titular y ya piensa en Racing

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa

Desde España aseguran interés por Amondarain

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Horacio Rumbo
Últimas noticias de Deportes

Concentración y partido de Los Leones de hockey, en La Plata

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino

En UNO, ya se venden las entradas para Estudiantes vs Ituzaingó en Copa Argentina

El balance de Zaniratto: "Se vieron cosas lindas, de apoco tenemos que ir afinando"

Espectáculos
Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima
Murió la cantante y actriz Marikena Monti
El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
La Ciudad
Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo
"Nos complican la vida": más reclamos por cierres de accesos al Cementerio de La Plata
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
Política y Economía
El acuerdo Mercosur–Unión Europea: apertura gradual, exportaciones y economías regionales
Se firmó el acuerdo Mercosur-Unión Europea, tras 26 años de negociaciones
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
Milei en el acuerdo Mercosur-Unión Europea: evitó aplaudir el reconocimiento a Lula da Silva
Pergamino: otorgan beneficios de hasta 60% para regularizar tasas municipales
Policiales
Martita Fort atropelló a dos personas en Palermo: una mujer de 89 años quedó inconsciente
Cayeron las mecheras que atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción
VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo
Desesperada búsqueda de un adolescente con TEA en La Plata
Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla