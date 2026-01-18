En un veloz operativo, frustraron la fuga de un ladrón tras el robo en una casa de La Plata

Un operativo cerrojo realizado por el personal policial del Escuadrón Motorizado de La Plata culminó este domingo con la detención de un hombre de 44 años, acusado de ingresar a robar en una vivienda del casco urbano. El hecho se desencadenó en un domicilio ubicado en la calle 11 entre 64 y 65, donde el implicado logró entrar tras violentar la puerta de acceso de la finca. Una vez en el interior, sustrajo diversos elementos de valor y se dio a la fuga, lo que motivó el inmediato llamado al 911 por parte de la propietaria del inmueble.

La captura del sospechoso fue posible gracias a una combinación de las descripciones aportadas por la víctima y el uso de la tecnología, ya que se inició un rastreo en tiempo real del teléfono celular sustraído. Siguiendo las señales del dispositivo, los efectivos policiales desplegaron un seguimiento que permitió localizar al individuo en la intersección de las calles 24 y 54, a varias cuadras del lugar del ilícito. Allí, el personal motorizado interceptó al sujeto y procedió a su aprehensión inmediata.

Durante el procedimiento, las autoridades policiales lograron recuperar la totalidad de los elementos denunciados como robados. Entre las pertenencias incautadas se encontraban una bicicleta rodado 29, una mochila azul, un teléfono celular de color negro y diversas herramientas que el aprehendido llevaba consigo al momento de ser capturado.

El acusado fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la justicia platense bajo la carátula de tentativa de robo. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 del Departamento Judicial de La Plata, que impartió las directivas correspondientes para procesar las actuaciones y determinar los pasos a seguir en la causa legal.