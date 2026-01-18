Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Feroz incendio a metros de la cárcel de Gorina: "Los vecinos hacemos guardias"
18 de Enero de 2026 | 17:49

Un incendio de gran magnitud se desató este domingo en las inmediaciones de la cárcel de Gorina y encendió la alarma entre vecinos de la zona. El episodio se suma a una seguidilla de focos ígneos registrados en distintos puntos de La Plata desde comienzos de año, en un contexto de condiciones que favorecen la propagación del fuego.

El siniestro se desarrolló en terrenos cercanos a la Unidad Penitenciaria N°18, ubicada en la intersección de las calles 501 y 143. Las llamas avanzaron rápidamente sobre extensas áreas de pastizales linderos al predio carcelario, generando una densa columna de humo visible a varios kilómetros.

“Apagaron algunas zonas. Se dice que de la unidad estaban quemando basura, y con el viento que había, se les fue de las manos! Es lo que estaban comentando”, señalaron los vecinos a Diario EL DIA. Y agregaron: “Los vecinos estamos haciendo guardias con baldes de agua, para seguir controlando pero todavía hay zonas activas”.

De acuerdo a testimonios de frentistas, el incendio comenzó poco después del mediodía, cuando se percibió un humo oscuro con un olor intenso, similar al de materiales quemados como caucho. Algunos vecinos señalaron que el foco inicial podría haberse originado dentro del complejo penitenciario, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre las causas.

Ante el avance del fuego, dos dotaciones de bomberos fueron desplegadas para contener las llamas, que llegaron hasta un camino vecinal y afectaron la vegetación ubicada en los fondos de varias viviendas. La preocupación creció ante el riesgo de que el incendio se acerque a las casas de la zona. Las tareas de control continuarán durante la tarde, mientras se aguardaba información oficial sobre el origen del siniestro y la evaluación de los daños provocados por el fuego en el área afectada.

 

