Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del Río de la Plata

Un intenso operativo de emergencia se desplegó este domingo en la costa de Berisso para asistir a un grupo de seis personas oriundas de la localidad de Guernica, quienes habían ingresado al Río de la Plata para realizar tareas de pesca.

El incidente se produjo en la zona de la Playa Municipal, donde los hombres quedaron aislados debido al repentino aumento del caudal hídrico, desestimando las advertencias previas sobre la crecida del río emitidas para toda la región. El alerta fue dado cerca de las 13:00 por uno de los propios integrantes del grupo, lo que activó un protocolo de rescate coordinado por la División Náutica de Defensa Civil y el Cuerpo de Guardavidas.

El operativo, que se extendió por casi tres horas, contó con el despliegue de dos embarcaciones semirrígidas. Las tareas de búsqueda se vieron dificultadas por las condiciones adversas del río y el estado del tiempo, logrando finalmente divisar a los pescadores alrededor de las 16:00 en una zona de difícil acceso, en cercanías de la desembocadura del Arroyo El Pescado. Los rescatistas procedieron a trasladar a los damnificados hacia una zona segura, donde recibieron atención médica preventiva para constatar su estado de salud.

En el lugar del desembarco prestó colaboración el personal del Destacamento Policial de Los Talas, quienes labraron las actas correspondientes. A pesar de la complejidad de la labor realizada por los equipos de emergencia debido al fuerte oleaje y el desborde en las zonas bajas, todos los involucrados resultaron ilesos.

Tras el suceso, desde la Defensa Civil de Berisso, remarcaron la importancia de la prevención y la responsabilidad civil en este tipo de contextos ambientales. Al referirse al incidente, el funcionario manifestó: "Es necesario respetar las indicaciones y las alertas de crecida del río para evitar este tipo de incidentes que en esta oportunidad, afortunadamente, terminaron bien".

En ese sentido, las autoridades reiteraron que los avisos de alerta meteorológica y mareas deben ser tomados con extrema precaución para no poner en riesgo la vida de los visitantes ni la integridad de los equipos de rescate.