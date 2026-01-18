Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del Río de la Plata

El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado para febrero
El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado para febrero
Una motociclista se encuentra en estado crítico tras un despiste en la Av. 520
Feroz incendio a metros de la cárcel de Gorina: "Los vecinos hacemos guardias"
Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
En un veloz operativo, frustraron la fuga de un ladrón tras el robo en una casa de La Plata
El Tren Roca no llega a La Plata este domingo por obras: cómo funcionará mañana
Atraparon en pleno Centro a un pirómano tras el incendio de cinco contenedores de basura
Ingresó el crédito chino para reactivar una represa hidroeléctrica en Santa Cruz, paralizada desde 2023
"Vil mentira": el enojo de Mirtha Legrand ante los rumores de romance entre Juana Viale y Macri
Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
VIDEO. Qué se sabe del brutal ataque a un joven en Los Hornos que lo dejó gravemente herido
Presentan en La Plata un proyecto para declarar persona no grata a Milagro Sala
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata
"Si quiere decirme algo...": el cruce de Lisandro Martínez con una ex estrella del United tras la victoria en el derbi
Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja, lo atropelló en la 520 y casi lo mata
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata
Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe
Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas cerca de La Plata
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un intenso operativo de emergencia se desplegó este domingo en la costa de Berisso para asistir a un grupo de seis personas oriundas de la localidad de Guernica, quienes habían ingresado al Río de la Plata para realizar tareas de pesca.
El incidente se produjo en la zona de la Playa Municipal, donde los hombres quedaron aislados debido al repentino aumento del caudal hídrico, desestimando las advertencias previas sobre la crecida del río emitidas para toda la región. El alerta fue dado cerca de las 13:00 por uno de los propios integrantes del grupo, lo que activó un protocolo de rescate coordinado por la División Náutica de Defensa Civil y el Cuerpo de Guardavidas.
El operativo, que se extendió por casi tres horas, contó con el despliegue de dos embarcaciones semirrígidas. Las tareas de búsqueda se vieron dificultadas por las condiciones adversas del río y el estado del tiempo, logrando finalmente divisar a los pescadores alrededor de las 16:00 en una zona de difícil acceso, en cercanías de la desembocadura del Arroyo El Pescado. Los rescatistas procedieron a trasladar a los damnificados hacia una zona segura, donde recibieron atención médica preventiva para constatar su estado de salud.
LEA TAMBIÉN
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas cerca de La Plata
En el lugar del desembarco prestó colaboración el personal del Destacamento Policial de Los Talas, quienes labraron las actas correspondientes. A pesar de la complejidad de la labor realizada por los equipos de emergencia debido al fuerte oleaje y el desborde en las zonas bajas, todos los involucrados resultaron ilesos.
Tras el suceso, desde la Defensa Civil de Berisso, remarcaron la importancia de la prevención y la responsabilidad civil en este tipo de contextos ambientales. Al referirse al incidente, el funcionario manifestó: "Es necesario respetar las indicaciones y las alertas de crecida del río para evitar este tipo de incidentes que en esta oportunidad, afortunadamente, terminaron bien".
En ese sentido, las autoridades reiteraron que los avisos de alerta meteorológica y mareas deben ser tomados con extrema precaución para no poner en riesgo la vida de los visitantes ni la integridad de los equipos de rescate.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí