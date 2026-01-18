Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales

Atraparon en el centro de La Plata a un pirómano tras el incendio de cinco contenedores de basura

Atraparon en el centro de La Plata a un pirómano tras el incendio de cinco contenedores de basura
18 de Enero de 2026 | 17:09

Escuchar esta nota

Personal del Comando de Patrullas de La Plata procedió esta madrugada a la detención de un hombre de 30 años, señalado como el responsable de iniciar una serie de focos ígneos en contenedores de residuos ubicados en distintos puntos del casco urbano. La intervención policial se inició tras recibir alertas sobre un sujeto que se desplazaba a pie y, a su paso, provocaba incendios de forma deliberada en los cestos de basura, lo que motivó el despliegue inmediato de unidades de Bomberos para sofocar las llamas en una extensa zona del centro.

El raid vandálico incluyó intervenciones de los equipos de emergencia en las intersecciones de Diagonal 80 y 48, calle 55 entre 7 y 8, calle 57 entre 8 y 9, 57 entre 9 y 10, y calle 56 entre 8 y 9. El último incidente registrado tuvo lugar en la esquina de calle 10 y Diagonal 73, punto donde los efectivos lograron visualizar al sospechoso gracias a las características físicas y de vestimenta aportadas previamente por los testigos de los siniestros.

Ante esta situación, desde el Centro de Operaciones Municipal se activaron de manera inmediata los protocolos de prevención y seguridad, dando aviso al personal de Bomberos para el control de las llamas y desplegando en paralelo un operativo de seguridad en la zona.

A raíz de uno de los focos, se produjeron daños en el cableado, lo que generó inconvenientes técnicos en el funcionamiento del COM.

Finalmente, el sujeto fue interceptado en la intersección de Diagonal 73 y 55. Al momento de la requisa, los uniformados incautaron entre sus pertenencias dos botellas de alcohol y dos encendedores, elementos que habrían sido utilizados para iniciar las llamas en los diferentes contenedores. El hombre, fue identificado por la policía y se encontraría en situación de calle, por ello fue trasladado a la seccional correspondiente bajo la imputación de "daños".

Finalizados los hechos, el Municipio puso en marcha un operativo integral para reparar los daños y normalizar la situación. En las tareas trabajan cuadrillas del programa Ciudad Limpia junto a la Secretaría de Seguridad, el Centro de Operaciones Municipal, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la empresa Edelap.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata

La Provincia busca tener 530 mil empleados públicos en 2026

Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 

Estudiantes jugará un Apertura casi íntegro entre semana

El Lobo tiene equipo

José Anacleto

Cementerio: quejas por los ingresos “tapiados”

"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
Últimas noticias de Policiales

Seis pescadores fueron rescatados en la Playa Municipal de Berisso tras la crecida del río

Feroz incendio a metros de la cárcel de Gorina: "Los vecinos hacemos guardias"

En un veloz operativo, frustraron la fuga de un ladrón tras el robo en una casa de La Plata

Incendio en Los Hornos mantiene en vilo a los vecinos
Espectáculos
"Vil mentira": el enojo de Mirtha Legrand ante los rumores de romance entre Juana Viale y Macri
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
La agenda para este finde en La Plata
El fenómeno K-pop: ¿Reconocimiento tardío o nueva era global?
“Belleza perfecta”: el negocio de la perfección
Información General
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Magdalena se prepara para vivir el tradicional Carnaval: cultura, turismo y celebración para toda la familia
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
La Ciudad
El Tren Roca no llega a La Plata este domingo por obras: cómo funcionará mañana
Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata 
Los números de este domingo de El Cartonazo con EL DIA: pozo de $1.000.000
Deportes
VIDEO. Franco Torres, tras la pretemporada de Gimnasia: "Estamos preparados para el arranque"
Estudiantes vs Ituzaingó por la Copa Argentina: ruta, horarios y el operativo de seguridad en Banfield
"Si quiere decirme algo...": el cruce de Lisandro Martínez con una ex estrella del United tras la victoria en el derbi
Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla