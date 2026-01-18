Atraparon en el centro de La Plata a un pirómano tras el incendio de cinco contenedores de basura

Personal del Comando de Patrullas de La Plata procedió esta madrugada a la detención de un hombre de 30 años, señalado como el responsable de iniciar una serie de focos ígneos en contenedores de residuos ubicados en distintos puntos del casco urbano. La intervención policial se inició tras recibir alertas sobre un sujeto que se desplazaba a pie y, a su paso, provocaba incendios de forma deliberada en los cestos de basura, lo que motivó el despliegue inmediato de unidades de Bomberos para sofocar las llamas en una extensa zona del centro.

El raid vandálico incluyó intervenciones de los equipos de emergencia en las intersecciones de Diagonal 80 y 48, calle 55 entre 7 y 8, calle 57 entre 8 y 9, 57 entre 9 y 10, y calle 56 entre 8 y 9. El último incidente registrado tuvo lugar en la esquina de calle 10 y Diagonal 73, punto donde los efectivos lograron visualizar al sospechoso gracias a las características físicas y de vestimenta aportadas previamente por los testigos de los siniestros.

Ante esta situación, desde el Centro de Operaciones Municipal se activaron de manera inmediata los protocolos de prevención y seguridad, dando aviso al personal de Bomberos para el control de las llamas y desplegando en paralelo un operativo de seguridad en la zona.

A raíz de uno de los focos, se produjeron daños en el cableado, lo que generó inconvenientes técnicos en el funcionamiento del COM.

Finalmente, el sujeto fue interceptado en la intersección de Diagonal 73 y 55. Al momento de la requisa, los uniformados incautaron entre sus pertenencias dos botellas de alcohol y dos encendedores, elementos que habrían sido utilizados para iniciar las llamas en los diferentes contenedores. El hombre, fue identificado por la policía y se encontraría en situación de calle, por ello fue trasladado a la seccional correspondiente bajo la imputación de "daños".

Finalizados los hechos, el Municipio puso en marcha un operativo integral para reparar los daños y normalizar la situación. En las tareas trabajan cuadrillas del programa Ciudad Limpia junto a la Secretaría de Seguridad, el Centro de Operaciones Municipal, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la empresa Edelap.