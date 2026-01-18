El Gobierno busca acelerar el tratamiento de la reforma laboral en el Senado para febrero

El ejecutivo, en coordinación con el bloque oficialista de la Cámara alta, definió un cronograma de trabajo con el objetivo de lograr la aprobación de la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. Según trascendió desde el entorno de La Libertad Avanza, el Poder Ejecutivo planea convocar a sesiones extraordinarias a partir del próximo lunes 2 de febrero, aunque no se descarta adelantar el llamado para la última semana de enero.

La estrategia parlamentaria, liderada por Patricia Bullrich en su rol de jefa de bloque y presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, apunta a consolidar un dictamen definitivo que cuente con el respaldo de los sectores de la oposición dialoguista antes de que el presidente Javier Milei inaugure el período de sesiones ordinarias en marzo.

El plan de acción legislativa contempla el inicio inmediato de una comisión técnica que tendrá la tarea de centralizar y analizar las sugerencias de modificaciones enviadas por los distintos bloques opositores y las presentaciones realizadas por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Al respecto, una fuente de peso dentro de las filas oficialistas expresó una visión optimista sobre el avance de las negociaciones, afirmando en diálogo con Infobae: “Percibo un buen acompañamiento tanto del PRO como la UCR. Nosotros estamos haciendo las cosas con calma”. Esta etapa técnica resulta crucial para alcanzar el quórum necesario de 37 senadores, una cifra que obliga al oficialismo a entablar acuerdos con la Unión Cívica Radical y fuerzas provinciales.

La dinámica política del Senado prevé que los encuentros cara a cara entre el oficialismo y los legisladores de los bloques independientes se intensifiquen a partir de la última semana de enero. Desde el Gobierno insisten en que el debate debe realizarse sin las presiones de los sectores más críticos a la gestión actual, buscando aislar la discusión técnica de las posturas ideológicas.

En este sentido, el mismo vocero oficialista remarcó la importancia de mantener el enfoque en los objetivos a largo plazo de la ley, manifestando que “cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto que quiera imponer el kirchnerismo”.

De cumplirse las fechas estimadas, el pleno del Senado podría sesionar entre el martes 10 y el jueves 12 de febrero para someter a votación el articulado de la reforma. La estrategia gubernamental se encuentra actualmente enfocada en pulir los detalles del dictamen de mayoría firmado el año pasado para evitar errores técnicos durante la votación en particular. El acompañamiento de los gobernadores, gestionado de manera paralela por el ministro del Interior, Diego Santilli, será otro de los pilares fundamentales para garantizar que el proyecto avance en la Cámara alta y se convierta en ley antes del inicio del ciclo legislativo ordinario.