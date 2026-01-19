Ucrania: golpe y apagones en zonas bajo control ruso

Un ataque contra infraestructuras energéticas en territorios del sur de Ucrania ocupados por Rusia dejó a más de 200.000 hogares sin suministro eléctrico, según autoridades prorrusas.

El gobernador prorruso de la región de Zaporiyia, Yevgueni Balitski, afirmó que una ofensiva del ejército ucraniano provocó cortes masivos de energía que afectan a 213.000 abonados y a casi 400 localidades. En la vecina región de Jersón, también bajo control ruso, se reportó el bombardeo de una subestación eléctrica, lo que causó apagones en decenas de ciudades y pueblos, aunque el servicio fue restablecido horas después.

Estos hechos se producen en medio de una escalada de ataques cruzados contra el sistema energético. Mientras Rusia intensifica los bombardeos sobre la red eléctrica ucraniana, Kiev busca golpear infraestructuras clave en zonas ocupadas, profundizando el impacto del conflicto sobre la población civil.