Juan Román Riquelme y Julieta Ortega, ¿están juntos?

El río está sonando fuerte y tiene en el centro de la escena a Juan Román Riquelme pero, esta vez, con una versión que trasciende el mundo del deporte. Ahora, al Presidente de Boca, se lo vincula sexoafectivamente con la actriz Julieta Ortega.

“Surgió hace dos o tres días, es muy reciente. Riquelme es muy hermético, por eso sorprende esta situación”, dijeron en "Puro Show". En el programa de El Trece contaron que a él lo vieron ir a buscarla en su vehículo al Palacio Los Patos, donde vive la actriz, que es hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar

En base a esta versión, Paula Varela en "Lape Club Social" (América TV) aportó un dato revelador: “Buscando información, aparece que en algunas entrevistas Julieta Ortega habló de Riquelme, incluso a través de comentarios de su hijo. En una oportunidad, su hijo le habría dicho que le encantaría que algún día ella fuera la novia de Riquelme. Claro que eso fue simplemente un deseo expresado por un niño y no confirma nada concreto”.

De todos modos, Ortega, lo negó. Consultada por la prensa por esta versión, aseguró: "Me da mucho pudor tener que contestar algo y hablar sobre una persona que ni idea. Así que, si ustedes me lo preguntaron y casi que les metí una respuesta en la cara, perdón por eso, pero no tengo idea".

Además, dijo que "no podría estar iniciando un romance con nadie salvo que sea alguien que esté acá", en relación a su residencia momentánea en Mar del Plata, en donde está haciendo teatro.

Habrá que esperar.