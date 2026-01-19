"Put..., las odio": el polémico video de Nancy Dupláa insultando a sus fans

En el marco del feroz cruce entre Eduardo Feinmann contra Nancy Dupláa y Pablo Echarri, por el comentario edadista de su hijo sobre Chiche Gelblung, Tomás Dente desarchivó un polémico video en el que la actriz insulta a sus fans.

El video, que el periodista mostró en su programa de A24, correspondía al envío que Dupláa compartió con Diego Ramos en el marco de "Trip", un ciclo que se emitió en Telefé en 1999 en el que dos famosos compartían un viaje hablando de cuestiones personales.

En ese momento, Dupláa y Ramos generaban histeria colectiva como protagonistas de "Verano del 98".

En ese fragmento del programa se ve cómo los actores se refieren de manera despectiva a sus fans, que los esperan a la salida de un club náutico. Tras ver a la marea de seguidores que los aguardan, Dupláa asegura: "Che, ¿vamos a poder salir? No, no, a mí urticaria ma agarra. Yo me tiro al río".

Más tarde, ya en el auto, la actriz se refiere a la interacción de las fans con Diego Ramos: "putas, las odio", dice, sin importarle estar siendo grabada, y le dijo a su compañero: "yo repartiría tortazos".

También reacciona de manera violenta cuando unos chicos le piden a Ramos "un besito de Nancy": tras hacer el gesto de tirarles un beso con la mano, la actriz tira: "(un besito) en la verg... de todos".

Antes de traer del pasado el video, Tomás Dente aseguró: "Miren lo que hacía hace mucho tiempo la humanitaria, empática, sorora, sensible de Nancy Dupláa".

"Y no me vengan que pasó hace mucho tiempo, que es algo viejo, que las personas evolucionan... porque este tipo de cosas te definen como ser humano. Es el mundo del revés porque resulta ser que después según Nancy Dupláa la basura es Feinmann, rarísimo", cerró.