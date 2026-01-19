Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Murió un andinista francés en el cerro Aconcagua

Murió un andinista francés en el cerro Aconcagua
19 de Enero de 2026

Un andinista de nacionalidad francesa murió este lunes cuando escalaba el cerro Aconcagua, en un lugar ubicado a 6.700 metros sobre el nivel del mar. 

Según informaron medios locales, el cuerpo de Guillaume Ferey falleció en “La Cueva”, un punto que se ubica cerca de la cumbre del “Techo de América”.

El guía que acompañaba al extranjero alertó a las autoridades cuando observó que había perdido la conciencia, motivo por el que la Patrulla de Rescate y el personal médico del Servicio de Cóndores realizaron un operativo de emergencia. Los profesionales de la salud y el guía llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), pero constataron el deceso de Ferey.

En este sentido, el fiscal de turno, Ricardo Iturbide, ordenó que el levantamiento del cadáver se realice a partir de la medianoche para trasladarlo hacia el Gran Acarreo, una zona de extracción situada a 6 mil metros de altura, alrededor de las 8:30.

 

