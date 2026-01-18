Desesperada búsqueda de una joven de 15 años que desapareció en La Plata

Acerías Berisso: el exgerente habló tras el escrache y el cierre de la fábrica
Corrupción en la AFA: Toviggino en un escándalo por viajes al exterior con aviones privados que superan los US$ 7 millones
Una motociclista se encuentra en estado crítico tras un despiste en la Av. 520
"Vil mentira": el enojo de Mirtha Legrand ante los rumores de romance entre Juana Viale y Macri
VIDEO. Qué se sabe del brutal ataque a un joven en Los Hornos que lo dejó gravemente herido
Reforma laboral: el Gobierno negocia votos en el Senado mientras sindicatos y gobernadores disputan poder y cajas
Disputas en proceso y un mensaje cifrado para profundizar distancias
Hallaron sano y salvo a un menor que era intensamente buscado en La Plata
Por fin una buena noticia: nacieron dos gemelas y un trillizo sanos en La Plata
"Si quiere decirme algo...": el cruce de Lisandro Martínez con una ex estrella del United tras la victoria en el derbi
Locura en la zona oeste de La Plata: discutió con su pareja, lo atropelló en la 520 y casi lo mata
La agenda deportiva del domingo da inicio a un certamen nacional
Jorge Rial cargó contra el Chaqueño Palavecino tras su aparición con Milei
Domingo ventoso y con alerta por la crecida del Río de la Plata
Mar del Plata alcanza 75 % de ocupación al iniciar el tercer fin de semana de enero
Volcó en Diagonal 73, dio positivo en alcoholemia y le secuestraron el auto en La Plata
La economía de 2026, entre límites del mercado interno y la estabilidad
Emotivo rescate en Arturo Seguí: bomberos salvaron a un perrito atrapado en un desagüe
Partido suspendido: Racing vs Universidad de Chile no jugarán su amistoso por los incendios forestales
Tsunamis de un metro, pozos, canaletas y crecidas: los riesgos y secretos de las playas cerca de La Plata
Casas solas, un peligro: desvalijaron a un penitenciario en Arana
"Desde La Plata salió tecnología clave para el satélite que irá a la Luna": cuál fue el aporte local a Artemis II
“La virgen de la tosquera”: el universo de Mariana Enriquez en la gran pantalla
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Buscan desesperadamente en La Plata a una menor de 15 años que desapareció este sábado por la mañana en la zona de 523 entre 157 y 158. La familia pide ayuda para dar con su paradero.
Tras radicar la denuncia, familiares y amigos hicieron circular la imagen de la menor llamada Lucero Ramírez, de 15 años. Desapareció, indicaron a Diario EL DIA, “este sábado 17 entre las 8.30 y 10.30” de la mañana.
La última vez que se la vio tenía “un short de jean como el de la foto, una remera negra, zapatillas blancas y cargaba una mochila gris oscura”.
Cualquier información, pueden comunicarse al 221 597 5840 (Vanesa) o 221 559 7660 (Walter).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí