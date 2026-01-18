Desesperada búsqueda de una joven de 15 años que desapareció en La Plata

Buscan desesperadamente en La Plata a una menor de 15 años que desapareció este sábado por la mañana en la zona de 523 entre 157 y 158. La familia pide ayuda para dar con su paradero.

Tras radicar la denuncia, familiares y amigos hicieron circular la imagen de la menor llamada Lucero Ramírez, de 15 años. Desapareció, indicaron a Diario EL DIA, “este sábado 17 entre las 8.30 y 10.30” de la mañana.

La última vez que se la vio tenía “un short de jean como el de la foto, una remera negra, zapatillas blancas y cargaba una mochila gris oscura”.

Cualquier información, pueden comunicarse al 221 597 5840 (Vanesa) o 221 559 7660 (Walter).