Policiales

Un automovilista embistió a una moto en Gonnet: una mujer fue hospitalizada
19 de Enero de 2026 | 16:58

Un nuevo incidente vial se registró el pasado fin de semana en Gonnet y dejó como saldo a una mujer con diversas heridas tras ser embestida por un auto. El hecho ocurrió el sábado por la noche en la esquina de las calles 7 y 498, un punto de frecuente circulación en la zona norte de La Plata.

En base a las primeras informaciones, el incidente vial se produjo cuando un vehículo de color gris impactó contra una motocicleta en la que se desplazaba la víctima. Producto del fuerte choque, la mujer cayó sobre la cinta asfáltica y quedó debajo del vehículo de mayor porte, lo que motivó el llamado inmediato de los vecinos al servicio de emergencias.

Al lugar arribó una ambulancia del SAME para asistir a la accidentada, quien presentaba politraumatismos y dolores agudos en sus extremidades. Tras realizar las primeras curaciones en el sitio, los profesionales médicos decidieron su traslado al Hospital San Roque de Gonnet para realizar estudios de mayor complejidad.

Según informaron fuentes policiales abocadas al caso, el conductor del automóvil fue identificado como un hombre de nacionalidad china, quien resultó ileso y permaneció en el lugar para colaborar con las autoridades en los peritajes de rigor.

Efectivos de la Comisaría 13ra de Gonnet trabajaron en la preservación de la escena mientras los peritos de la Policía Científica realizaban las tareas correspondientes para determinar la mecánica del siniestro. La causa fue caratulada preventivamente como "lesiones culposas" y quedó bajo la órbita de la UFI en turno del Departamento Judicial de La Plata. 

El drama vial se cobró una nueva víctima en La Plata: cinco motociclistas muertos en 2026

l drama vial suma una nueva víctima y ya son cinco en lo que va del 2026. Este domingo, una joven fue protagonista de un accidente de tránsito grave que se registró en la madrugada en el barrio Melchor Romero y terminó con un desenlace fatal. 

Según pudo saber este diario, una motociclista sufrió heridas de extrema gravedad al perder el control del rodado que conducía. El siniestro ocurrió en Avenida 520 entre 165 y 166, donde efectivos policiales y médicos del SAME fueron convocados por vecinos tras el llamado al servicio de emergencias. 

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron una moto Mondial Max 110 cc de color negro, sobre la cinta asfáltica, y a pocos metros a una mujer inconsciente, sin casco y con una importante pérdida de sangre en la cabeza. Los médicos procedieron a su traslado de urgencia al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde ingresó en estado crítico y permanece bajo estricta vigilancia médica debido a la magnitud de los traumatismos sufridos en la caída.

Pese a los esfuerzos, la víctima de 47 años falleció en el hospital. Fue identificada como Valeria Liliana Arroyo, era vecina de la zona y se trasladaba en una Mondial Max 110 negra. Es la quinta víctima fatal en lo que va del 2026 por accidentes viales en la región.

