Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Espectáculos

¿Chau Luciano Castro? Griselda Siciliani vuelve con Adrián Suar

La actriz y el actor, quien fuera su pareja y es el padre de su hija Margarita, volverán a trabajar juntos

¿Chau Luciano Castro? Griselda Siciliani vuelve con Adrián Suar
19 de Enero de 2026 | 15:57

Escuchar esta nota

En medio de un momento de alta exposición mediática, debido al escándalo de infidelidad de parte de su ya ex novio Luciano Castro, Griselda Siciliani volverá con su ex pareja, Adrián Suar, a la pantalla. Según anunció ayer Netflix, los actores serán los protagonistas de "Felicidades", película basada en la obra de teatro de Mariano Pensotti protagonizaron el año pasado y que tendrá la dirección del español Alex de la Iglesia.

Se trata de una comedia que se rodará en el país y que tendrá en su elenco a otros reconocidos rostros como  Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto. 

La película contará la historia de un marido que intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Adrián Suar, Alex de la Iglesia y Griselda Siciliani

"Felicidades" marcará la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina y una de las grandes apuestas en el país. En declaraciones compartidas por el gigante on demand, el reconocido cineasta, que en su haber tiene títulos como "Perfectos desconocidos" (2017) o "Balada triste de trompeta" (2010), aseguró que no le "interesa la felicidad como meta sino como conflicto".

En este sentido, manifestó que "la obra teatral  gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco".

LE PUEDE INTERESAR

Murió Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura

LE PUEDE INTERESAR

Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos

Además, advirtió que "ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Errecalde será el refuerzo para la defensa albiazul

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Últimas noticias de Espectáculos

Murió Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura

Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos

Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
La Ciudad
Bomberos voluntarios al rescate de dos gatitos en La Plata
La aparición de una rata alarmó a vecinos esta mañana en Plaza Italia
Siguen los reclamos por autos abandonados: un problema sin fin en La Plata
Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero
Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco
Deportes
Tras la aparición de Marcos Rojo en La Plata, la contundente decisión de Estudiantes sobre su regreso
Etcheverry y Thiago Tirante avanzaron en el Australia Open
¡Brenda Churín sigue arrasando en el Circuito Argentino de Vóley Playa!
Mundial 2026: confirman que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección
Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial
Información General
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro Rivadavia
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla