¿Chau Luciano Castro? Griselda Siciliani vuelve con Adrián Suar

En medio de un momento de alta exposición mediática, debido al escándalo de infidelidad de parte de su ya ex novio Luciano Castro, Griselda Siciliani volverá con su ex pareja, Adrián Suar, a la pantalla. Según anunció ayer Netflix, los actores serán los protagonistas de "Felicidades", película basada en la obra de teatro de Mariano Pensotti protagonizaron el año pasado y que tendrá la dirección del español Alex de la Iglesia.

Se trata de una comedia que se rodará en el país y que tendrá en su elenco a otros reconocidos rostros como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto.

La película contará la historia de un marido que intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta pronto se transforma en una noche caótica, cuando la irrupción de un médium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Adrián Suar, Alex de la Iglesia y Griselda Siciliani

"Felicidades" marcará la primera colaboración de Álex de la Iglesia con una película de Netflix hecha en Argentina y una de las grandes apuestas en el país. En declaraciones compartidas por el gigante on demand, el reconocido cineasta, que en su haber tiene títulos como "Perfectos desconocidos" (2017) o "Balada triste de trompeta" (2010), aseguró que no le "interesa la felicidad como meta sino como conflicto".

En este sentido, manifestó que "la obra teatral gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco".

Además, advirtió que "ahora que la realidad ha asesinado a la ficción, es el momento de vengarse y devolverle una sonrisa. Para mí es un lujo trabajar con este reparto que ha entendido a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos”.