Milagro Sala atraviesa una "situación compleja" internada en La Plata

Milagro Sala atraviesa una “situación compleja” internada en La Plata
19 de Enero de 2026 | 15:41

La situación médica de Milagro Sosa mantiene en vilo a su entorno y a organismos de derechos humanos. Desde hace varias semanas se encuentra hospitalizada en la ciudad de La Plata, donde recibe atención especializada luego de atravesar un nuevo episodio que obligó a su ingreso en un centro de salud de la zona de Gonnet.

Según explicó su defensa, el estado general de Sosa es delicado y su evolución no ha sido lineal. El cuadro presenta avances y retrocesos, lo que impide por ahora establecer plazos concretos para una salida del hospital. Los profesionales que la asisten decidieron continuar con un seguimiento permanente ante la complejidad del caso.

Los problemas de salud no son recientes. La dirigente arrastra antecedentes graves desde el año pasado, cuando debió ser trasladada desde el norte del país hacia la capital bonaerense tras un episodio de extrema gravedad que comprometió varios órganos. En La Plata fue sometida a estudios exhaustivos que permitieron detectar una afección congénita que requiere controles constantes.

Desde su llegada a la provincia de Buenos Aires, el tratamiento se sostiene en centros médicos platenses, luego de que se determinara que el sistema sanitario de su lugar de origen no podía garantizar la atención necesaria. Medicación específica y evaluaciones periódicas forman parte de una rutina médica exigente, con resultados variables.

En paralelo a su estado de salud, durante los últimos días se realizaron manifestaciones en La Plata para reclamar por su situación judicial. Las actividades coincidieron con un nuevo aniversario de su detención y con la posibilidad de solicitar beneficios legales, en un contexto donde la preocupación por su condición física atraviesa cada uno de los reclamos públicos.

 

