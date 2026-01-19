Comenzó la construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires - La Plata

Comenzaron las obras para el cuarto carril en la Autopista Buenos Aires - La Plata. Este lunes se puso en marcha el tramo entre Berazategui y Avellaneda, en tareas que tienen como objetivo principal optimizar el viaje entre la capital provincial y la ciudad porteña.

Tal y como aseguró el gobernador Axel Kicillof, se trata de “una obra crucial para la integración y el desarrollo de nuestra capital y la región”, en línea con el anunció del inicio de los trabajos por parte de José Arteaga, presidente de Aubasa.

El tramo afectado llega a 20 kilómetros. Según indicaron, además del nuevo carril, se sumaron tareas de repavimentación y demarcación horizontal de los tres carriles ya existentes.

La obra cuenta con una inversión de $25.941 millones de pesos para ejecutarse en 15 meses. Mientras duren las tareas, desde Aubasa confirmarán los desvíos para los automovilistas.