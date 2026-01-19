Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

La Ciudad

Comenzó la construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires - La Plata

Comenzó la construcción del cuarto carril de la Autopista Buenos Aires - La Plata
19 de Enero de 2026 | 16:26

Escuchar esta nota

Comenzaron las obras para el cuarto carril en la Autopista Buenos Aires - La Plata. Este lunes se puso en marcha el tramo entre Berazategui y Avellaneda, en tareas que tienen como objetivo principal optimizar el viaje entre la capital provincial y la ciudad porteña. 

Tal y como aseguró el gobernador Axel Kicillof, se trata de “una obra crucial para la integración y el desarrollo de nuestra capital y la región”, en línea con el anunció del inicio de los trabajos por parte de José Arteaga, presidente de Aubasa. 

El tramo afectado llega a 20 kilómetros. Según indicaron, además del nuevo carril, se sumaron tareas de repavimentación y demarcación horizontal de los tres carriles ya existentes. 

La obra cuenta con una inversión de $25.941 millones de pesos para ejecutarse en 15 meses. Mientras duren las tareas, desde Aubasa confirmarán los desvíos para los automovilistas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: hora, formaciones y cómo ver online

Trasladan de urgencia a La Plata a un joven que volcó en cuatriciclo en Villa Gesell

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Errecalde será el refuerzo para la defensa albiazul

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Últimas noticias de La Ciudad

En pleno centro de La Plata, una rama de gran tamaño sostenida solo por los cables

Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día

Con sello platense, Ushuaia será sede de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo

Bomberos voluntarios al rescate de dos gatitos en La Plata
Espectáculos
"Put..., las odio": el polémico video de Nancy Dupláa insultando a sus fans
Bombonerazo: Riquelme y Julieta Ortega, ¿juntos?
Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día
Bersuit celebra el cuarto de siglo de uno de sus discos bisagra en La Plata
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Información General
Trasladan de urgencia a La Plata a un joven que volcó en cuatriciclo en Villa Gesell
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro Rivadavia
Deportes
Murió José Amuchástegui, reconocido hincha y ex dirigente de Gimnasia
VIDEO. Enzo Martínez: "Llegamos en un gran nivel físico y futbolístico"
Estudiantes vs Ituzaingó por Copa Argentina: hora, formaciones y cómo ver online
La AFA confirmó que el mercado de pases se extiende hasta fin de mes
Tras la aparición de Marcos Rojo en La Plata, la contundente decisión de Estudiantes sobre su regreso
Policiales
Apareció sana y salva la adolescente de 15 años que era buscada en La Plata
Un automovilista embistió a una moto en Gonnet: una mujer fue hospitalizada
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla