Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía

La Justicia aceptó al ARCA como querellante en la causa contra la AFA

La Justicia aceptó al ARCA como querellante en la causa contra la AFA
19 de Enero de 2026 | 16:07

Escuchar esta nota

La Justicia dio un paso clave en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales al aceptar al Gobierno nacional como parte querellante. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante habilitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a intervenir formalmente en el expediente, que analiza una supuesta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos por parte de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.

La decisión, adoptada el viernes pasado, permite que los abogados del organismo recaudador accedan plenamente a la causa, soliciten medidas de prueba y apelen resoluciones judiciales. De este modo, ARCA se constituye en un acusador privado directo dentro del proceso penal, lo que refuerza la ofensiva judicial contra la cúpula de la AFA.

El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la propia ARCA el 12 de diciembre, en la que advirtió que la AFA retenía fondos correspondientes a impuestos y contribuciones de los clubes afiliados, pero no los transfería al Estado. A partir de esa presentación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la apertura de la investigación e imputó a las autoridades de la entidad por el delito de evasión agravada.

Ante la magnitud del presunto perjuicio fiscal y el riesgo de demora en la obtención de pruebas, el juez Amarante resolvió habilitar la feria judicial de enero. Esta medida excepcional permitió que el juzgado continuara operativo durante el receso de verano y aceleró decisiones procesales clave, como la aceptación de la querella estatal.

Según el escrito presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el daño económico denunciado asciende a $19.353.546.843,85. Las irregularidades detectadas abarcan el no ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que va de marzo de 2024 a septiembre de 2025, con deudas que superan los $8.000 millones en Ganancias y los $8.600 millones en aportes previsionales.

En su presentación, el organismo recaudador sostuvo que la AFA “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito”, pero optó por no hacerlo. Para el fisco, no se trata de una simple deuda impositiva, sino de una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que los fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento mismo de su percepción.

Con la causa avanzando a ritmo acelerado, el fiscal Navas Rial imputó formalmente a Tapia y el juez ordenó una serie de medidas para reconstruir la denominada “ruta del dinero”. Entre ellas, se libraron oficios al Banco Central y a las entidades bancarias que operan con la AFA para analizar los movimientos financieros, mientras que la defensa de la entidad, a cargo del abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente sin realizar aún descargos de fondo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Errecalde será el refuerzo para la defensa albiazul

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Últimas noticias de Política y Economía

Milagro Sala atraviesa una “situación compleja” internada en La Plata

Mar del Plata se consolida como principal destino del turismo joven en la Costa Atlántica

Con Milei de viaje, el Gobierno continúa las negociaciones para avanzar con la reforma laboral

El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
Información General
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro Rivadavia
Deportes
Tras la aparición de Marcos Rojo en La Plata, la contundente decisión de Estudiantes sobre su regreso
Etcheverry y Thiago Tirante avanzaron en el Australia Open
¡Brenda Churín sigue arrasando en el Circuito Argentino de Vóley Playa!
Mundial 2026: confirman que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección
Julián Álvarez y un presente de sequía en el año del Mundial
Espectáculos
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Con sello platense, Ushuaia será sede de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
¿Chau Luciano Castro? Griselda Siciliani vuelve con Adrián Suar
Murió Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura
Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla