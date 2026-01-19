La Justicia aceptó al ARCA como querellante en la causa contra la AFA

La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en la causa contra la AFA
La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en la causa contra la AFA
Con Milei de viaje, el Gobierno continúa las negociaciones para avanzar con la reforma laboral
Milagro Sala atraviesa una “situación compleja” internada en La Plata
¿Chau Luciano Castro? Griselda Siciliani vuelve con Adrián Suar
Tras la aparición de Marcos Rojo en La Plata, la contundente decisión de Estudiantes sobre su regreso
Murió Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura
Siguen los reclamos por autos abandonados: un problema sin fin en La Plata
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
La aparición de una rata alarmó a vecinos esta mañana en Plaza Italia
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos
El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
Mundial 2026: confirman que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Quiénes son los otros líderes políticos que expondrán en el Foro Mundial al que asistirá Milei
Consumo masivo: aumentan los pagos digitales pero no alcanzan para el repunte
FOTOS | VIDEO.- Chile, en alerta roja por los incendios: al menos 19 muertos, miles de evacuados y destrucción
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
En 2025 hubo récord de juicios por riesgos del trabajo con casi 400 demandas por día
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"
Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España
Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La Justicia dio un paso clave en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales al aceptar al Gobierno nacional como parte querellante. El juez en lo Penal Económico Diego Amarante habilitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a intervenir formalmente en el expediente, que analiza una supuesta apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos por parte de la entidad que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
La decisión, adoptada el viernes pasado, permite que los abogados del organismo recaudador accedan plenamente a la causa, soliciten medidas de prueba y apelen resoluciones judiciales. De este modo, ARCA se constituye en un acusador privado directo dentro del proceso penal, lo que refuerza la ofensiva judicial contra la cúpula de la AFA.
El expediente se originó a partir de una denuncia presentada por la propia ARCA el 12 de diciembre, en la que advirtió que la AFA retenía fondos correspondientes a impuestos y contribuciones de los clubes afiliados, pero no los transfería al Estado. A partir de esa presentación, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial impulsó la apertura de la investigación e imputó a las autoridades de la entidad por el delito de evasión agravada.
Ante la magnitud del presunto perjuicio fiscal y el riesgo de demora en la obtención de pruebas, el juez Amarante resolvió habilitar la feria judicial de enero. Esta medida excepcional permitió que el juzgado continuara operativo durante el receso de verano y aceleró decisiones procesales clave, como la aceptación de la querella estatal.
Según el escrito presentado por los abogados de ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, el daño económico denunciado asciende a $19.353.546.843,85. Las irregularidades detectadas abarcan el no ingreso de IVA, Impuesto a las Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social en un período que va de marzo de 2024 a septiembre de 2025, con deudas que superan los $8.000 millones en Ganancias y los $8.600 millones en aportes previsionales.
En su presentación, el organismo recaudador sostuvo que la AFA “conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el depósito”, pero optó por no hacerlo. Para el fisco, no se trata de una simple deuda impositiva, sino de una “indebida apropiación de caudales públicos”, ya que los fondos retenidos pertenecen al Estado desde el momento mismo de su percepción.
Con la causa avanzando a ritmo acelerado, el fiscal Navas Rial imputó formalmente a Tapia y el juez ordenó una serie de medidas para reconstruir la denominada “ruta del dinero”. Entre ellas, se libraron oficios al Banco Central y a las entidades bancarias que operan con la AFA para analizar los movimientos financieros, mientras que la defensa de la entidad, a cargo del abogado Norberto Frontini, ya se presentó en el expediente sin realizar aún descargos de fondo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí