Murió a los 93 años Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura

19 de Enero de 2026 | 14:58

El mundo de la moda está de luto tras confirmarse la muerte de Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura que falleció a los 93 años en Roma. Según trascendió, murió rodeado de sus seres queridos. 

El funeral será a lo largo de la semana, en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Piazza della Repubblica 8. Garavani se había retirado oficialmente del mundo de la moda en 2008 para dejarle su helado a Alessandro Michele. 

NOTICIA EN DESARROLLO

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

