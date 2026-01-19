Murió a los 93 años Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura

Con Milei de viaje, el Gobierno continúa las negociaciones para avanzar con la reforma laboral
Con Milei de viaje, el Gobierno continúa las negociaciones para avanzar con la reforma laboral
Tras la confrontación inicial, la AFA busca ponerse en regla con la IGJ para mudarse a Provincia
Siguen los reclamos por autos abandonados: un problema sin fin en La Plata
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
La aparición de una rata alarmó a vecinos esta mañana en Plaza Italia
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Los 48 de Pampita: festejó con su familia en las playas de Cancún, las fotos
El FMI mantuvo las proyecciones de crecimiento del 4% para la Argentina en 2026 y 2027
Mundial 2026: confirman que la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Quiénes son los otros líderes políticos que expondrán en el Foro Mundial al que asistirá Milei
Consumo masivo: aumentan los pagos digitales pero no alcanzan para el repunte
FOTOS | VIDEO.- Chile, en alerta roja por los incendios: al menos 19 muertos, miles de evacuados y destrucción
Villa Gesell: un joven en grave estado tras volcar con un cuatriciclo
En 2025 hubo récord de juicios por riesgos del trabajo con casi 400 demandas por día
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
Graciela Alfano detonó las redes haciendo alusión a Mauricio Macri: "Estoy lista para la acción"
Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España
Con 12 años, Faustino Oro dejó sin palabras al gran maestro neerlandés Erwin L’Ami
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Violencia de género: tremenda reflexión de Romina Gaetani, a casi un mes de la denuncia a su ex pareja, los detalles
Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
El Chaqueño Palavecino habló sobre el posteo de Jorge Rial señalando al presidente Javier Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El mundo de la moda está de luto tras confirmarse la muerte de Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura que falleció a los 93 años en Roma. Según trascendió, murió rodeado de sus seres queridos.
El funeral será a lo largo de la semana, en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Piazza della Repubblica 8. Garavani se había retirado oficialmente del mundo de la moda en 2008 para dejarle su helado a Alessandro Michele.
NOTICIA EN DESARROLLO
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí