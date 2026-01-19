Murió a los 93 años Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura

El mundo de la moda está de luto tras confirmarse la muerte de Valentino Garavani, el diseñador italiano de alta costura que falleció a los 93 años en Roma. Según trascendió, murió rodeado de sus seres queridos.

El funeral será a lo largo de la semana, en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Piazza della Repubblica 8. Garavani se había retirado oficialmente del mundo de la moda en 2008 para dejarle su helado a Alessandro Michele.

NOTICIA EN DESARROLLO