Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero: reforma laboral y ley de Glaciares

Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero: reforma laboral y ley de Glaciares
19 de Enero de 2026 | 18:29

El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 2 y el 27 de febrero para tratar, entre otros temas, la reforma laboral y cambios a la ley de Glaciares, según se publicó hoy en el Boletín Oficial.

La convocatoria fue formalizada mediante el Decreto 24/2026, que lleva la firma de Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en uso de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los artículos 63 y 99, inciso 9, de la Constitución Nacional.

Los asuntos a tratar durante el período extraordinario se detallan en un anexo identificado como IF-2026-06047221-APN-JGM, que forma parte integrante del decreto.

El temario incluye el proyecto de ley de adecuación del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley N° 26.639) y la ley de ‘Modernización Laboral’.

También se incorporaron el proyecto de ley para la aprobación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, a ser remitido por el Poder Ejecutivo nacional, y la consideración del acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a Fernando Adolfo Iglesias, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación N° 20.957.

La convocatoria a sesiones extraordinarias es una atribución presidencial que permite requerir al Parlamento que se reúna fuera del período ordinario para abordar temas específicos que el Gobierno considera de tratamiento urgente.

El período ordinario de sesiones se extiende habitualmente del 1 de marzo al 30 de noviembre, y durante las extraordinarias el Congreso solo puede abocarse a los asuntos incluidos en la convocatoria presidencial.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, se llevó hoy de Salta el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz para la reforma laboral, y el miércoles se reunirá con el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa. Fuentes oficiales indicaron que el encuentro con Sáenz fue “muy positivo” y señalaron que el jefe salteño “se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral”. 

A su vez, destacaron que, tras la reunión de hoy, “ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa”. Así hicieron referencia a los gobernadores Marcelo Orrego, de San Juan; Leandro Zdero, de Chaco, y Alfredo Cornejo, de Mendoza.

 

