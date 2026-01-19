Real Sociedad dejó al Barça sin su invicto tras 11 fechas

Tras los buenos resultados obtenidos en el arranque de este 2026, comenzó a hablarse de la posibilidad de un récord para Hansi Flick al frente Barça, ya que se encontraba a seis victorias de alcanzar una marca impuesta por Frank Rijkaard en la temporada 2005/06, cuando ganó en 17 ocasiones. Sin embargo, Real Sociedad dijo no, lo venció 2-1 y dejó LaLiga al rojo vivo, ahora con Real Madrid como escolta un punto abajo del blaugrana.

La vicrtoria de Real Sociedad tuvo polémicas ya que dos revisiones del VAR le quitaron la posibilidad a Barcelona de ponerse en ventaja. Tras un gol anulado a Yamile Lamal, Mikel Oyarzabal, puso el 1-0 para el local.

En el complemento, Marcus Rashford aprovechó un centro desde la banda derecha para poner el empate de cabeza. Sin embargo, 60 segundos más tarde Gonçalo Guedes apareció después de una serie de rebotes para poner el 2-1 final.

Por su parte, con Julián Álvarez desde el arranque, Atlético de Madrid venció al Alavés 1-0 con tanto del noruego Alexander Sorloth. Celta de Vigo goleó 3-0 a Rayoi Vallecano y Valencia derrotó 1-0 como visitante a Getafe en un partido clave por el descenso.