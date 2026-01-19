Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Viaja en las próximas horas a Suiza

Qué es el Foro de Davos y por qué Milei lo cree clave

Se desarrollará durante esta semana. El presidente insistirá con sus ideas de libertad y buscará sumar nuevas inversiones

Qué es el Foro de Davos y por qué Milei lo cree clave

El presidente Javier Milei en su primer Davos /web

19 de Enero de 2026 | 01:41
Edición impresa

La 56ª Reunión Anual del Foro Económico Mundial reunirá a los principales líderes gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil entre hoy y el 23 de enero próximos, y el presidente Javier Milei -que viajará en las proximas horas a la ciudad suiza- buscará tener un rol protagónico, bajando línea a favor de las “ideas de la libertad”.

Bajo el lema “El espíritu del diálogo”, Davos 2026 ofrece una plataforma para conectar a líderes con el fin de enfrentar desafíos compartidos e impulsar las innovaciones que definen el futuro, según sus organizadores.Esta Reunión Anual integra la diversidad de perspectivas necesarias para que el mundo avance en conjunto durante 2026, pero ha sido criticado desde sectores de izquierda por definir posturas a favor de la concentración de la riqueza.

Durante más de cinco décadas, el Foro ha reunido a líderes de empresas, gobiernos, sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico y las nuevas generaciones “para comprender los desafíos globales y hacer que el mundo avance en conjunto”. El programa de este año se basa “en ese legado, impulsado por el trabajo continuo del Foro, los últimos acontecimientos mundiales y las innovaciones revolucionarias”.

El objetivo es generar ideas, encontrar soluciones a largo plazo para desafíos interconectados y abrir nuevas oportunidades de crecimiento, resiliencia e impacto.

Con casi 3.000 participantes de cerca de 130 países, Davos 2026 refleja una mezcla única y diversa de sectores, industrias, gobiernos y generaciones, lo que garantiza la amplitud de perspectivas necesaria para encontrar soluciones compartidas.

En el encuentro, en el que Milei brindará un extenso discurso y además mantendrá distintas reuniones bilaterales con jefe de Gobierno -se gestionaba una reunión con el presidente de EE UU Donald Trump-, habrá sesiones transmitidas en vivo, una amplia cobertura de los medios de comunicación y la participación de la comunidad a través del Foro Abierto.

En diversas sesiones, Davos explorará formas de renovar la cooperación en un contexto de normas cuestionadas, alianzas tensas y una confianza erosionada. Los debates se centrarán en soluciones prácticas para fomentar la resiliencia, la competitividad y el crecimiento inclusivo, incluyendo el despliegue responsable de tecnologías transformadoras como la IA generativa.

La reunión anual convoca a líderes de una amplia gama de países, sectores y comunidades para fomentar un intercambio abierto y un diálogo práctico sobre los desafíos globales. Entre los participantes se encuentran directores ejecutivos y presidentes de las empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de gobierno, así como directores de organizaciones internacionales.

Dado que la mitad de los líderes asistentes provienen del Sur Global, la reunión refleja un conjunto diverso de perspectivas moldeadas por diferentes contextos económicos, sociales y regionales.

El programa se enriquece con las contribuciones de la sociedad civil, representantes sindicales, organizaciones religiosas, figuras destacadas de la cultura y emprendedores sociales, además de académicos y expertos de diversos laboratorios de ideas que aportan análisis e conocimientos basados en investigaciones.

 

