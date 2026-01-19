Subsidios a colectivos: “guerra” por el reparto

La disputa entre empresas de colectivos urbanos por el reparto de los subsidios estatales suma nuevos capítulos. Ahora un grupo de propietarios de micros apunta a La Nueva Metropol -una línea que vincula a nuestra ciudad con capital federal y otras localidades del Conurbano- por un supuesto desvío de fondos por $30.000 millones. Se trataría, según el diario La Nación, sobre una de las partidas presupuestarias que siempre estuvo bajo sospecha, pero que jamás nadie auditó ni investigó a fondo.

Para La Nueva Metropol, “no hubo tal maniobra, sino que es una suerte de vendetta”, aseguran. Su argumento es que todo sucedió cuando se anunció que el grupo había firmado un acuerdo para traer 150 colectivos fabricados por la compañía china King Long que funcionan a gas natural comprimido (GNC) y que se van a pagar con el incremental que abona el gobierno porteño a los que cambien sus flotas por motores ecológicos.

La maniobra denunciada por sus competidores consistió en una variación sistemática y deliberada de las validaciones de pasajeros desde las secciones tarifarias más cortas hacia tramos intermedios y largos, sin que existiera un aumento real en la cantidad de viajes ni una modificación efectiva de los recorridos.

Cuatro cámaras del sector denunciaron el asunto; el monto que estaría involucrado es un desvió de alrededor de $30.000 millones (entre 2.000 y 3.000 millones por mes) que terminaron en manos de un grupo empresario en desmedro de todo el sistema que paga el Estado. Todo se encamina a que sean los propios colegas los que inicien una causa penal, ante el silencio de la Secretaría de Transporte.