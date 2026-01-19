AFA-gate: el juez analiza si llama a declarar a Faroni tras su presentación

Investigados en el marco de la causa que busca determinar si existió un esquema de lavado de dinero y desvío de fondos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el empresario Javier Faroni y su pareja, Érica Gillette, debían presentarse hoy a declarar ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella. Sin embargo, el viernes pasado decidieron adelantar su comparecencia y se presentaron de manera espontánea en los tribunales para ponerse a derecho. Ambos optaron por no declarar y ahora el magistrado analiza si vuelve a citarlos.

“Se presentaron y se pusieron a disposición de la Justicia en un acto que no demoró más de cinco minutos”, precisaron allegados a la defensa de la pareja sobre el trámite, en el que estuvieron representados por el estudio de abogados Rusconi-Palmeiro & Asociados.

Agregaron que Faroni y Gillette, junto a su defensor Maximiliano Rusconi, “se presentaron ante el Juzgado Federal N.º 2 de Lomas de Zamora para cumplir con las notificaciones dispuestas” en la causa judicial y que la única finalidad fue “ponerlos en conocimiento de la existencia de esta investigación”.

El magistrado les ofreció prestar declaración indagatoria, pero ambos descartaron esa opción. El trámite se limitó entonces a la fijación de domicilio legal y a la designación de su abogado defensor.

La investigación

El productor teatral y exdiputado bonaerense del Frente Renovador —la fuerza política que lidera Sergio Massa— está al frente de la empresa que desde 2021 tiene a su cargo los contratos internacionales de la AFA, supuestamente a cambio de una comisión del 30 por ciento.

Se trata de TourProdEnter LLC, la compañía que habría administrado unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior y que habría desviado al menos 42 millones de dólares a un entramado de empresas presuntamente fantasma.

Las maniobras se habrían canalizado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina con firmas radicadas en distintos países, y habrían sido firmadas por la conducción de la AFA, con Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero y mano derecha, Pablo Toviggino, a la cabeza.

La causa —que se originó a partir de la financiera Sur Finanzas, vinculada a la AFA— alcanzó a Faroni y a su pareja luego de que la fiscal Cecilia Incardona solicitara ampliar el expediente para investigar la actividad de TourProdEnter.

Según revelaciones periodísticas, la empresa destinó millones de dólares a servicios de entretenimiento de lujo, aviones y yates privados, así como a gastos vinculados a la equitación, entre otros rubros, de acuerdo con registros bancarios de Estados Unidos.

Incluso, trascendió que la compañía de Faroni pagó 142.893 dólares por el alquiler de un yate de lujo que Tapia utilizó en el Principado de Mónaco en agosto de 2024, y a bordo del cual se lo vio en una imagen que rápidamente se viralizó.

El circuito financiero bajo investigación —en el que aparece, entre otras sociedades, TourProdEnter LLC— fue denunciado por dirigentes de la Coalición Cívica, quienes pidieron que se investigue un esquema que habría administrado cerca de 300 millones de dólares en el exterior, provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección Argentina.

En medio del escándalo, y mientras la Justicia investiga también el presunto uso de testaferros para comprar una mansión en Pilar que en realidad pertenecería a Toviggino, semanas atrás la AFA publicó un extenso comunicado titulado “La única verdad es la realidad”, en el que salió a responder —entre otros puntos— los cuestionamientos sobre los pagos a la empresa de Faroni.

En ese texto, la entidad justificó el pago del 30 por ciento de comisión por los contratos obtenidos fuera del país y sostuvo que desde 2017 la actual conducción logró revertir acuerdos históricamente desfavorables para la Asociación.

Sin embargo, la documentación difundida volvió a poner el foco en el destino concreto de los recursos de la AFA, mientras se investiga si el ente rector del fútbol argentino otorgó contratos a la empresa de Faroni a cambio de dádivas como viajes, aviones privados y yates, como aquel en el que Tapia surcó las aguas de Mónaco.