El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino

El reconocido periodista deportivo Guillermo Salatino falleció este sábado a los 80 años en el Sanatorio La Trinidad de San Isidro, según confirmaron fuentes cercanas a su entorno. El deceso se produjo a causa de un paro cardíaco, mientras se preparaba para una operación de cadera programada para la próxima semana.

Salatino fue una de las voces más emblemáticas del periodismo de tenis en la Argentina. Con más de cuatro décadas de trayectoria, combinó su pasión por el deporte con una extensa carrera en los medios, primero como tenista amateur y luego como especialista en la cobertura del circuito profesional.

Durante décadas trabajó en Radio La Red, donde siguió de cerca a los tenistas argentinos en los principales torneos del mundo. Su última cobertura internacional fue en noviembre de 2025, cuando estuvo presente en las finales de la Copa Davis disputadas en Bologna.

Además, se desempeñó durante muchos años como columnista de tenis en Competencia, el histórico programa deportivo conducido por Víctor Hugo Morales en Radio Continental, espacio desde el cual se consolidó como una referencia ineludible para los oyentes.

En 2022, Salatino decidió dejar la cobertura en vivo de los torneos. En una entrevista concedida el año pasado, explicó que su retiro se debió a problemas de salud. “Tengo seis stents, me detectaron EPOC y también dificultades para caminar. Por eso dejé de ir a los torneos”, señaló entonces, aunque aclaró que seguía vinculado al tenis y con ganas de continuar cerca del deporte que marcó su vida.

Guillermo Salatino había cumplido 80 años el pasado 21 de septiembre. Su muerte generó una profunda conmoción en el ambiente del periodismo deportivo y del tenis argentino, donde fue valorado tanto por su conocimiento como por su estilo apasionado y cercano.