Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía |Críticas al Gobierno

Desde la central obrera no descartan un paro

Desde la central obrera no descartan un paro
19 de Enero de 2026 | 01:36
Edición impresa

El Secretario General de la CGT Misiones, José Milciades Giménez, lanzó duras críticas contra las políticas del Gobierno nacional, centrándose especialmente en la reforma laboral y el “deterioro” del poder adquisitivo.

En ese marco, no descartó la posibilidad de un paro nacional, aunque aclaró que sería “la última carta” ante la falta de diálogo.

Enfatizó que una medida de fuerza efectiva debería ser total: “Habría que ir a una medida de fuerza de tierra, agua y aire”.

Giménez aseguró que la gestión actual busca imponer medidas que atentan contra las conquistas históricas del movimiento obrero.

“Hoy más que nunca estamos ante un atentado de esclavitud, porque lo que pretenden es esclavizar al futuro del país”, afirmó el dirigente, argumentando que la reforma laboral pone al trabajador en una situación de desventaja absoluta frente al capital. Según su visión, el modelo de “consensuar directamente” entre empleado y empleador es una trampa que rompe el principio de igual remuneración por igual tarea.

En una entrevista radial, Giménez cuestionó las cifras oficiales de inflación y recordó el impacto de la devaluación inicial de la gestión. “Cuando asume este gobierno, el peso se devalúa en un 100%”, señaló, agregando que la realidad diaria de los trabajadores dista mucho de los números que el Gobierno “le quiere mostrar al mundo”.

LE PUEDE INTERESAR

Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado

LE PUEDE INTERESAR

Avance chino: un crédito millonario para reactivar una represa en el sur

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

El sur de Chile, arrasado por incendios forestales: hay al menos 18 muertos

Pelea por Groenlandia: Europa cierra filas frente a Trump

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”

España: 21 fallecidos en un choque de trenes

El silencio de la OTAN sobre Groenlandia

Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Últimas noticias de Política y Economía

Puja con gobernadores: por la reforma laboral libertaria

Qué es el Foro de Davos y por qué Milei lo cree clave

Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”

La polémica por el DNU de la SIDE anticipa una dura batalla legislativa
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
Información General
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro imagen
Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Espectáculos
Fátima confesó que hubo mimos debajo de la mesaza
“La única opción”: sálvese quien pueda
“El Señor de los Anillos”: otro regreso a Tierra Media
“El caballero de los Siete Reinos”: “Juego de Tronos” baja al llano
El abogado de Martita dice que el accidente no fue su culpa
Deportes
Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó
Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Boca ganó y llega afilado al Apertura
Olmos tropezó y define la llave en Maschwitz
Dos días de descanso y a pensar en Barracas (C)

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla