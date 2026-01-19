Desde la central obrera no descartan un paro

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
El Secretario General de la CGT Misiones, José Milciades Giménez, lanzó duras críticas contra las políticas del Gobierno nacional, centrándose especialmente en la reforma laboral y el “deterioro” del poder adquisitivo.
En ese marco, no descartó la posibilidad de un paro nacional, aunque aclaró que sería “la última carta” ante la falta de diálogo.
Enfatizó que una medida de fuerza efectiva debería ser total: “Habría que ir a una medida de fuerza de tierra, agua y aire”.
Giménez aseguró que la gestión actual busca imponer medidas que atentan contra las conquistas históricas del movimiento obrero.
“Hoy más que nunca estamos ante un atentado de esclavitud, porque lo que pretenden es esclavizar al futuro del país”, afirmó el dirigente, argumentando que la reforma laboral pone al trabajador en una situación de desventaja absoluta frente al capital. Según su visión, el modelo de “consensuar directamente” entre empleado y empleador es una trampa que rompe el principio de igual remuneración por igual tarea.
En una entrevista radial, Giménez cuestionó las cifras oficiales de inflación y recordó el impacto de la devaluación inicial de la gestión. “Cuando asume este gobierno, el peso se devalúa en un 100%”, señaló, agregando que la realidad diaria de los trabajadores dista mucho de los números que el Gobierno “le quiere mostrar al mundo”.
