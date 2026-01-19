Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Desde Teherán

Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”

Fue después de que el Gobierno de Milei declaró a ese grupo que integra las fuerzas armadas como “terrorista”

Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”

el líder supremo de Irán, Ayatollah Ali Khamenei /AFP

19 de Enero de 2026 | 01:40
Edición impresa

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, advirtió que el país “recibirá una respuesta adecuada” luego de que la administración de Javier Milei oficializara la inclusión de la Fuerza Quds en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo (RePET).

En una conferencia de prensa en Teherán, el funcionario calificó la medida como un acto “peligroso desde el punto de vista político” y cuestionó que se catalogue como organización criminal a una división oficial de las fuerzas armadas de una nación soberana.

Para la Casa Rosada, la Fuerza Quds no es una unidad militar convencional, sino el brazo ejecutor de operaciones terroristas globales y el principal responsable de los ataques sufridos en suelo argentino en 1992 y 1994.

¿De qué se trata y por qué fue sancionada?

La Fuerza Quds es la unidad de élite de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), encargada de las operaciones de inteligencia y acción directa fuera de las fronteras de Irán.

Misión: entrenamiento y financiamiento de grupos aliados (como Hezbolá y Hamás) y ejecución de operaciones encubiertas.

Vínculo con Argentina: El Gobierno recordó que Ahmad Vahidi, comandante de esta fuerza durante los años 90, posee una alerta roja de Interpol por el atentado a la AMIA.

Efecto de la medida: La designación implica el congelamiento inmediato de activos financieros en el país y restricciones operativas para cualquier miembro o entidad vinculada a este grupo.

La muerte de Nisman

La decisión del gobierno argentino se tomó en las vísperas del aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un gesto cargado de simbolismo político.

Mientras, Irán habla de una violación al derecho internacional, la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires “celebró la decisión”, afirmando que la Fuerza Quds ha “alimentado la violencia en todo Medio Oriente y más allá”.

La oficina del Presidente Milei reafirmó su compromiso de “reconocer a los terroristas por lo que son” y subrayó que la Argentina se posiciona hoy junto a la “civilización occidental”.

En alerta ante la advertencia

La advertencia de Irán sobre una “respuesta adecuada” ha puesto en alerta a los organismos de seguridad e inteligencia nacionales ante la posibilidad de represalias diplomáticas o ataques asimétricos.

A partir de la resolución adoptada, la organización quedó incorporada al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según precisó la Oficina del Presidente, la inclusión implica la aplicación de sanciones. La decisión obedece a los “compromisos internacionales asumidos” por Argentina para intensificar la “lucha contra el terrorismo y su financiamiento”, informó la Oficina del Presidente en un comunicado.

Un día antes la administración de Donald Trump, que tiene en Milei a su mayor aliado en la región, anunció que había designado a los mismos tres capítulos de la también llamada Hermandad Musulmana como organizaciones terroristas, por lo que impuso sanciones sobre ellas y sus miembros.

La medida “se fundamenta en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, indicó la nota del gobierno argentino.

Dichas actividades, agregó, incluyen “actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento, así como vínculos con otras organizaciones terroristas y su potencial impacto en la República Argentina”.

Las tres ramas de la Hermandad Musulmana fueron incorporadas a una base de datos vinculada con el Ministerio de Justicia y que permite al país fortalecer los mecanismos de prevención, detección y sanción del terrorismo y sus financiadores.

La medida también “permite reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista”, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes y Egipto.

 

