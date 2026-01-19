Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Los bomberos de la Ciudad protagonizaron un rescate que combinó momentos de tensión y felicidad: salvaron a un perro que había quedado atrapado en un desagüe pluvial. Así lo que comenzó como una situación angustiante terminó con un final feliz gracias a la rápida intervención de los agentes y la colaboración de los vecinos de la zona.
El hecho ocurrió durante la noche del sábado en la zona de 156 y 415, en Arturo Seguí. Fueron los propios frentistas quienes, alertados por los persistentes lamentos del animal, se acercaron al lugar y comprobaron que el cachorro había caído dentro del conducto y no podía salir por sus propios medios.
Ante la imposibilidad de ayudarlo sin correr riesgos, los vecinos dieron aviso a los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, que arribaron minutos después. Al evaluar la situación, la dotación montó un milimétrico operativo de rescate.
De esa manera, los bomberos voluntarios trabajaron durante unos 20 minutos utilizando herramientas de zapa y maniobras precisas, con extremo cuidado para evitar lastimar al animal. La tarea no fue sencilla debido al reducido espacio y a la necesidad de remover parte del terreno para poder acceder al desagüe sin provocar un derrumbe.
Finalmente, el cachorro fue liberado ante el aplauso espontáneo de los vecinos que emocionados siguieron de cerca todo el operativo.
Afortunadamente el animal no presentó heridas de gravedad. Solo estaba asustado e inquieto producto del momento tensóo que atravesó. Finalmente fue retirado del lugar y puesto a resguardo con cuidadores.
Así, gracias al accionar de los bomberos voluntarios el momento de tensión se transformó en un tierno rescate.
