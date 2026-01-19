J. Macri suspende planes de viviendas en villas

Otra reunión del jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, con vecinos, desató la polémica. Semanas después de que uno de esos encuentros terminara en una fuerte discusión entre el alcalde y algunos participantes que reclamaban por más seguridad, ahora un anuncio realizado en el marco de esos intercambios dividió posiciones.

Fue luego de que Macri anticipara que dejará de construir viviendas en los asentamientos de emergencia y villas para darle prioridad a “las personas de clase media”.

“Yo no voy a seguir construyendo viviendas nuevas y regaladas en las villas; no lo voy a hacer”, advirtió el funcionario, según se ve en el video que trascendió en las últimas horas y que tuvo como escenario el barrio de Boedo. “La demanda es infinita y hay más de 800.000 personas de clase media que eternamente pagaron alquiler y nunca se las ayudó. Laburan y cumplieron la ley. Ahí también hay un derecho que fue violado”, insistió.

La medida, celebrada por vecinos y usuarios en redes, fue criticada por personalidades de la política como el exministro de Cultura durante la presidencia de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, quien opinó de manera lapidaria: “La ciudad de Buenos Aires tuvo muchos jefes de gobierno. Nunca uno tan tonto”.