La Ciudad |Según el índice de contrato de locación

Estabilidad en la actualización de precios de alquileres para febrero

19 de Enero de 2026 | 01:50
Edición impresa

Los inquilinos que tienen que actualizar el pago del alquiler en febrero lo harán con índices similares a los que se pagaron en enero. Con el Índice de Contrato de Locación (ICL) el aumento trimestral será de 6 por ciento con respecto a lo que pagó este mes y el cuatrimestral será de 8,14 por ciento. Para los que tienen cláusulas semestrales deberán pagar un 12,73 por ciento, según informó el Foro Profesional Inmobiliario.

Los martilleros locales apuntan que desde hace varios meses se estabiliza la variable de actualización por ICL, que pondera la inflación por IPC que informa el Indec y los salarios. Incluso, el mes anterior el ICL fue más bajo que el Indice de Precios al Consumidor (IPC).

El ICL y el IPC son los dos índices más utilizados para actualizar los precios de los alquileres en la Ciudad.

De a poco, la cláusula semestral se suma a los contratos de alquiler, que en su mayoría se realizan por dos años. En buena parte de los acuerdos entre propietarios e inquilinos, con la intermediación de inmobiliarias, se utiliza el índice cuatrimestral y, en menor medida, el trimestral.

ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS

Se aguarda que en los próximos días se retome el ritmo de ciudad universitaria con el comienzo de los cursos de ingreso, lo que generaría mayor demanda de unidades para alquilar.

Mañana comienza el curso de ingreso en Ingeniería y la mayoría de los cursos iniciarán en febrero.

Al terminar 2025 distintos martilleros consultados se habían referido a la contratación de departamentos y casas de alquiler con ritmo moderado, por lo que aguardan que todo se acelere entre hoy y las próximas semanas.

Con respecto a los valores de los alquileres un estimativo ronda en los siguientes precios: monoambientes entres $290.000 y $ 320.000; 1 dormitorio, entre $350.000 y $450.000; y 2 dormitorios, entre $480.000 y $ 780.000, según distintas fuentes consultadas por este diario.

 

