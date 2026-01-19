Reclamo y protesta de trabajadores del IOMA

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
“Retención de tareas al IOMA, en todas las delegaciones, por los empleados, afiliados y prestadores”, anunciaron trabajadores autoconvocados de la delegación IOMA San Nicolás, haciendo un llamado extensivo a las demás delegaciones de la Provincia a participar de la medida de fuerza convocada para hoy.
“Hicimos una retención de tareas el 22 de diciembre pasado y la vamos a repetir ahora este 19 de enero. Somos autoconvocados, vamos a asistir a los lugares de trabajo, pero no vamos a atender al público esa jornada”, afirmó al diario El Norte uno de los trabajadores autoconvocados de la delegación de San Nicolás de IOMA, quien declaró que el malestar de los trabajadores es amplio, aunque “hay compañeros que por decisión propia no se suman, que tienen miedo por represalias de los directivos”.
Los motivos que plantean son varios: la situación salarial, estructural, tecnológica y “falta de presencia de directivos en la delegación local de IOMA”.
