Agenda económica: actividad, inflación mayorista y salarios

La penúltima semana de enero trae consigo una serie de indicadores claves para la economía de Argentina. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá datos, que serán seguidos de cerca por el Gobierno: actividad económica, inflación mayorista y salarios.

El organismo que dirige Marco Lavagna comenzará esta semana informando sobre el indicador de los precios mayoristas y el costo de la construcción (ICC), correspondientes a diciembre.

A su vez, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de noviembre. En el último dato oficial, la actividad económica registró una suba de 3,2% interanual en octubre, aunque disminuyó un 0,4% con respecto al mes anterior.

El índice de los salarios también tendrá un fuerte valor en lo económico, ya que resta ver si quedó por encima de la inflación de noviembre (2,5%) o no.

Otros datos que difundirá el INDEC: Comercio exterior (diciembre); Ocupación hotelera (noviembre); Generación del ingreso (tercer trimestre de 2025); Supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras (noviembre).

El Central y las reservas

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concluyó la semana con la décima rueda consecutiva en donde adquirió reservas.

En particular, cerró la semana con un saldo de US$44.607 millones en las reservas brutas internacionales. Desglosado por jornadas, las compras quedan de la siguiente manera (desde el 5 de enero hasta la fecha):

-US$21 millones.

-US$83 millones: completó el podio como la tercera mayor compra.

-US$9 millones.

-US$62 millones.

-US$43 millones.

-US$55 millones.

-US$55 millones.

-US$187 millones: quedó como la mayor compra.

-US$47 millones.

-US$125 millones: quedó como la segunda mayor compra. El FMI destacó en la semana el aumento en las reservas.