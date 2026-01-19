Agenda económica: actividad, inflación mayorista y salarios

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”
AFA-gate: el juez analiza si llama a declarar a Faroni tras su presentación
Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado
Avance chino: un crédito millonario para reactivar una represa en el sur
Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita
Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe
La Región estuvo en alerta por la crecida del Río de la Plata
Estabilidad en la actualización de precios de alquileres para febrero
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La penúltima semana de enero trae consigo una serie de indicadores claves para la economía de Argentina. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) difundirá datos, que serán seguidos de cerca por el Gobierno: actividad económica, inflación mayorista y salarios.
El organismo que dirige Marco Lavagna comenzará esta semana informando sobre el indicador de los precios mayoristas y el costo de la construcción (ICC), correspondientes a diciembre.
A su vez, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de noviembre. En el último dato oficial, la actividad económica registró una suba de 3,2% interanual en octubre, aunque disminuyó un 0,4% con respecto al mes anterior.
El índice de los salarios también tendrá un fuerte valor en lo económico, ya que resta ver si quedó por encima de la inflación de noviembre (2,5%) o no.
Otros datos que difundirá el INDEC: Comercio exterior (diciembre); Ocupación hotelera (noviembre); Generación del ingreso (tercer trimestre de 2025); Supermercados, autoservicios mayoristas y centros de compras (noviembre).
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concluyó la semana con la décima rueda consecutiva en donde adquirió reservas.
LE PUEDE INTERESAR
Desde la central obrera no descartan un paro
LE PUEDE INTERESAR
Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado
En particular, cerró la semana con un saldo de US$44.607 millones en las reservas brutas internacionales. Desglosado por jornadas, las compras quedan de la siguiente manera (desde el 5 de enero hasta la fecha):
-US$21 millones.
-US$83 millones: completó el podio como la tercera mayor compra.
-US$9 millones.
-US$62 millones.
-US$43 millones.
-US$55 millones.
-US$55 millones.
-US$187 millones: quedó como la mayor compra.
-US$47 millones.
-US$125 millones: quedó como la segunda mayor compra. El FMI destacó en la semana el aumento en las reservas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí