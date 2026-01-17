La presencia de un helicóptero sanitario generó sorpresa y preocupación entre los vecinos que transitaban por la avenida 32 en La Plata. La aeronave fue utilizada para el traslado de urgencia de un efectivo policial que sufrió una grave descompensación mientras cumplía un servicio adicional.

El episodio ocurrió en la calle 32 entre 15 y 16, donde personal policial fue convocado tras la descompensación de un hombre. En el lugar, los efectivos se entrevistaron con el cabo primero Emilio Rivero, quien informó que se encontraba prestando servicio adicional en un comercio junto al sargento primero retirado Julio Castellano, cuando este último sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

De inmediato se solicitó asistencia médica y arribó una ambulancia del SAME, móvil 34, cuyos profesionales le brindaron las primeras atenciones. Debido a la gravedad del cuadro, también se hizo presente un helicóptero sanitario, que concentró la atención de automovilistas y peatones que circulaban por la concurrida avenida.

Finalmente, el efectivo fue trasladado consciente al Hospital Churruca a bordo del móvil H de la Policía Federal Argentina, a cargo del sargento primero Sebastián Suager, donde quedó internado para una mejor evaluación médica.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría 11ª de La Plata y fue supervisado por el comisario general Alejandro Rey, superintendente de la Región Capital I.