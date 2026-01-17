Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

La calidad de vida en el Gran La Plata también se defiende informándose

Policiales

Un helicóptero sorprendió a en plena avenida 32 de La Plata: trasladaron de urgencia a un policía

17 de Enero de 2026 | 16:04

Escuchar esta nota

La presencia de un helicóptero sanitario generó sorpresa y preocupación entre los vecinos que transitaban por la avenida 32 en La Plata. La aeronave fue utilizada para el traslado de urgencia de un efectivo policial que sufrió una grave descompensación mientras cumplía un servicio adicional.

El episodio ocurrió en la calle 32 entre 15 y 16, donde personal policial fue convocado tras la descompensación de un hombre. En el lugar, los efectivos se entrevistaron con el cabo primero Emilio Rivero, quien informó que se encontraba prestando servicio adicional en un comercio junto al sargento primero retirado Julio Castellano, cuando este último sufrió un accidente cerebrovascular (ACV).

De inmediato se solicitó asistencia médica y arribó una ambulancia del SAME, móvil 34, cuyos profesionales le brindaron las primeras atenciones. Debido a la gravedad del cuadro, también se hizo presente un helicóptero sanitario, que concentró la atención de automovilistas y peatones que circulaban por la concurrida avenida.

Finalmente, el efectivo fue trasladado consciente al Hospital Churruca a bordo del móvil H de la Policía Federal Argentina, a cargo del sargento primero Sebastián Suager, donde quedó internado para una mejor evaluación médica.

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría 11ª de La Plata y fue supervisado por el comisario general Alejandro Rey, superintendente de la Región Capital I.

LE PUEDE INTERESAR

Cuatro mecheras atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción

LE PUEDE INTERESAR

Desesperada búsqueda de un adolescente con TEA en La Plata
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

La Plata: a la hija de su vecino le dijo "Mamita, te voy a partir toda" y luego disparó al aire

El dólar perdió $35 durante la semana y cerró en $1.455: el precio más bajo en dos meses

"Cerebro de mono": Le preguntaron a Maxi López a qué hombre besaría, dijo "Flor de la V" y se armó

Un comentario edadista terminó en un cruce feroz entre Feinmann, Dupláa y Echarri

El romántico posteo de Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en sus vacaciones en Rosario

Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicios limitados a La Plata este finde
+ Leidas

Miramón se pierde el debut

Plazas llenas de ritmo La Ciudad, al son de la bachata

EN FOTOS | Gimnasia le ganó los amistosos a Agropecuario: probó un equipo titular y ya piensa en Racing

Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

Desde España aseguran interés por Amondarain

VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa

Increíble: los pilotos que volaron 60 veces a la mansión de Pilar dicen que nunca llevaron a nadie

Horacio Rumbo
Últimas noticias de Policiales

Cuatro mecheras atacaron en un local de La Plata y usaron a una bebé como distracción

Desesperada búsqueda de un adolescente con TEA en La Plata

Murió la joven que cayó del puente peatonal en Gonnet 

Voraz incendio destruyó por completo una vivienda y murió una mascota en Villa Argüello
Información General
Los números de la suerte del sábado 17 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Vuelco trágico en Ruta 2: un hombre de 39 años perdió la vida
Rutas del país: casi 1000 positivos de alcoholemia y 372 "tapa patente" en lo que va de enero
Choque en los médanos: qué dijeron la mamá y el conductor
Lograron contener el fuego en Puerto Patriada
Espectáculos
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
La "guerra meteorológica" entre Feinmann y los analistas del clima
Murió la cantante y actriz Marikena Monti
El mensaje de Lali para Milei tras su participación en Jesús María
Música, teatro, cine, actividades y más en la agenda de este finde en La Plata
La Ciudad
VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo
"Nos complican la vida": más reclamos por cierres de accesos al Cementerio de La Plata
Diciembre, proporcional SAC y enero: las claves del aumento a estatales y docentes en Provincia
Alacranes en La Plata: medidas de prevención y cómo actuar frente a una picadura
VIDEO.- Por un choque en Dolores, la ruta 2 fue un caos hacia la Costa
Deportes
El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
En UNO, ya se venden las entradas para Estudiantes vs Ituzaingó en Copa Argentina
El balance de Zaniratto: "Se vieron cosas lindas, de apoco tenemos que ir afinando"
Auzmendi: "Estoy muy feliz de estar en Gimnasia"
EN FOTOS | Gimnasia le ganó los amistosos a Agropecuario: probó un equipo titular y ya piensa en Racing

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla