Profundizan campaña de prevención del dengue

Se realizaron nuevas acciones de difusión y concientización sobre el dengue en Gonnet, Villa Elvira y la Plaza España del casco urbano, informaron en la Municipalidad de La Plata.

Se llevó a cabo una charla en el centro de atención primaria de la salud (CAPS) N°32 de Gonnet en la que se brindó información sobre las medidas de prevención de la enfermedad, sus principales síntomas y el modo de actuar ante la presencia de alguno de ellos.

Además, personal de la Secretaría de Salud llevó adelante una jornada de visitas puerta a puerta con concientización y búsqueda activa de casos febriles en el barrio de 6 y 76 de Villa Elvira.

Del mismo modo, instaló una posta sanitaria en Plaza España (7 y 66) para entregar folletería y distribuir repelentes elaborados en el laboratorio municipal a aquellos que transitaban por el espacio verde y recorrió las viviendas de la zona para brindarles a los vecinos información de interés.

En paralelo, en los CAPS de la ciudad se aplica la vacuna contra el dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en La Plata y deseen aplicársela.