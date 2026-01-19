Profundizan campaña de prevención del dengue

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”
AFA-gate: el juez analiza si llama a declarar a Faroni tras su presentación
Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado
Avance chino: un crédito millonario para reactivar una represa en el sur
Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita
Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe
La Región estuvo en alerta por la crecida del Río de la Plata
Estabilidad en la actualización de precios de alquileres para febrero
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Se realizaron nuevas acciones de difusión y concientización sobre el dengue en Gonnet, Villa Elvira y la Plaza España del casco urbano, informaron en la Municipalidad de La Plata.
Se llevó a cabo una charla en el centro de atención primaria de la salud (CAPS) N°32 de Gonnet en la que se brindó información sobre las medidas de prevención de la enfermedad, sus principales síntomas y el modo de actuar ante la presencia de alguno de ellos.
Además, personal de la Secretaría de Salud llevó adelante una jornada de visitas puerta a puerta con concientización y búsqueda activa de casos febriles en el barrio de 6 y 76 de Villa Elvira.
Del mismo modo, instaló una posta sanitaria en Plaza España (7 y 66) para entregar folletería y distribuir repelentes elaborados en el laboratorio municipal a aquellos que transitaban por el espacio verde y recorrió las viviendas de la zona para brindarles a los vecinos información de interés.
En paralelo, en los CAPS de la ciudad se aplica la vacuna contra el dengue, destinada a personas de entre 15 y 59 años que residan en La Plata y deseen aplicársela.
LE PUEDE INTERESAR
Reclamo y protesta de trabajadores del IOMA
LE PUEDE INTERESAR
Esperan la reactivación del Parque Saavedra
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí