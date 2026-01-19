Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía |Superaron los US$ 6.000 millones

Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado

Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado
19 de Enero de 2026 | 01:35
Edición impresa

Las exportaciones mineras de nuestro país alcanzaron en 2025 un récord con un total de US$ 6.037 millones, el registro anual más alto desde que existen datos consolidados del sector. El resultado correspondiente al período enero-diciembre de 2025 marca un nuevo máximo histórico y consolida una suba significativa respecto de los años previos.

De acuerdo con los datos oficiales dados a conocer por el portal Infobae, el monto exportado durante 2025 implicó un crecimiento de 29,2% en comparación con 2024, cuando las ventas externas del sector habían totalizado US$ 4.674 millones. El salto interanual permitió que las exportaciones mineras superaran por primera vez la barrera de los US$ 6.000 millones en un solo año.

Explican que el desempeño de 2025 no solo se destacó por el nivel alcanzado, sino también por la distancia que estableció frente a los registros históricos del sector. El promedio anual de exportaciones mineras entre 2010 y 2024 fue de US$ 3.838 millones, lo que ubica al último año muy por encima de ese valor de referencia.

Un fuerte salto

La comparación con el promedio de los últimos quince años, aseguran, permite dimensionar el cambio de escala que mostró el sector en 2025. El monto exportado durante el último año fue casi US$ 2.200 millones superior al promedio anual del período 2010–2024, lo que representa una diferencia significativa en términos de generación de divisas.

En medio de la espera de más inversiones para este año, el dato de US$ 6.037 millones se consolida como un punto de inflexión dentro de la serie, al establecer un nuevo máximo anual y modificar el rango en el que se habían movido las exportaciones del sector durante los años anteriores.

El crecimiento registrado en 2025 también amplió la brecha respecto del promedio histórico. Mientras que entre 2010 y 2024 el valor medio anual fue inferior a los US$ 4.000 millones, el resultado del último año superó ese nivel en más de un 50%, reflejando una aceleración clara en el ritmo de las exportaciones mineras.

LE PUEDE INTERESAR

Avance chino: un crédito millonario para reactivar una represa en el sur

LE PUEDE INTERESAR

Homenajes y reclamos de Justicia por Nisman

Las proyecciones contemplan un horizonte hacia 2033, año para el cual las exportaciones mineras podrían ubicarse en torno a los USD 25.000 millones anuales, un volumen que implicaría un cambio estructural en el perfil exportador del país. Ese escenario se apoya en la entrada en producción de nuevos emprendimientos y en la ampliación de capacidades de proyectos ya operativos, con impacto directo sobre el volumen exportado.

De todos modos, las estimaciones también señalan que el desempeño futuro del sector estará condicionado por factores como el acceso al financiamiento, la estabilidad de las reglas de juego y la evolución de la demanda internacional de minerales.

Un fuerte proveedor

“Latinoamérica puede consolidarse como un proveedor confiable y de gran escala para abastecer la creciente demanda global”, señaló, mientras, el hoy empresario José Luis Manzano, fundador y chairman de Integra Capital.

En el marco del Future Minerals Forum 2026, organizado por el gobierno de Arabia Saudita, el empresario participó de las discusiones centrales sobre el futuro del abastecimiento global de minerales críticos, en un encuentro que reunió a funcionarios, inversores y ejecutivos de más de 100 países en Riad.

“América Latina reúne las condiciones para convertirse en un actor central del nuevo mapa minero”, remarcó el exministro de Menem, y sostuvo que la región cuenta con recursos disponibles, experiencia productiva y capacidad para responder a una demanda que se proyecta a varias décadas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

El sur de Chile, arrasado por incendios forestales: hay al menos 18 muertos

Pelea por Groenlandia: Europa cierra filas frente a Trump

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”

El silencio de la OTAN sobre Groenlandia

Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

España: 21 fallecidos en un choque de trenes

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Últimas noticias de Política y Economía

Puja con gobernadores: por la reforma laboral libertaria

Qué es el Foro de Davos y por qué Milei lo cree clave

Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”

La polémica por el DNU de la SIDE anticipa una dura batalla legislativa
Espectáculos
Fátima confesó que hubo mimos debajo de la mesaza
“La única opción”: sálvese quien pueda
“El Señor de los Anillos”: otro regreso a Tierra Media
“El caballero de los Siete Reinos”: “Juego de Tronos” baja al llano
El abogado de Martita dice que el accidente no fue su culpa
Deportes
Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó
Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Boca ganó y llega afilado al Apertura
Olmos tropezó y define la llave en Maschwitz
Dos días de descanso y a pensar en Barracas (C)
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
Información General
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro imagen
Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla