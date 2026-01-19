Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Las exportaciones mineras de nuestro país alcanzaron en 2025 un récord con un total de US$ 6.037 millones, el registro anual más alto desde que existen datos consolidados del sector. El resultado correspondiente al período enero-diciembre de 2025 marca un nuevo máximo histórico y consolida una suba significativa respecto de los años previos.
De acuerdo con los datos oficiales dados a conocer por el portal Infobae, el monto exportado durante 2025 implicó un crecimiento de 29,2% en comparación con 2024, cuando las ventas externas del sector habían totalizado US$ 4.674 millones. El salto interanual permitió que las exportaciones mineras superaran por primera vez la barrera de los US$ 6.000 millones en un solo año.
Explican que el desempeño de 2025 no solo se destacó por el nivel alcanzado, sino también por la distancia que estableció frente a los registros históricos del sector. El promedio anual de exportaciones mineras entre 2010 y 2024 fue de US$ 3.838 millones, lo que ubica al último año muy por encima de ese valor de referencia.
La comparación con el promedio de los últimos quince años, aseguran, permite dimensionar el cambio de escala que mostró el sector en 2025. El monto exportado durante el último año fue casi US$ 2.200 millones superior al promedio anual del período 2010–2024, lo que representa una diferencia significativa en términos de generación de divisas.
En medio de la espera de más inversiones para este año, el dato de US$ 6.037 millones se consolida como un punto de inflexión dentro de la serie, al establecer un nuevo máximo anual y modificar el rango en el que se habían movido las exportaciones del sector durante los años anteriores.
El crecimiento registrado en 2025 también amplió la brecha respecto del promedio histórico. Mientras que entre 2010 y 2024 el valor medio anual fue inferior a los US$ 4.000 millones, el resultado del último año superó ese nivel en más de un 50%, reflejando una aceleración clara en el ritmo de las exportaciones mineras.
Las proyecciones contemplan un horizonte hacia 2033, año para el cual las exportaciones mineras podrían ubicarse en torno a los USD 25.000 millones anuales, un volumen que implicaría un cambio estructural en el perfil exportador del país. Ese escenario se apoya en la entrada en producción de nuevos emprendimientos y en la ampliación de capacidades de proyectos ya operativos, con impacto directo sobre el volumen exportado.
De todos modos, las estimaciones también señalan que el desempeño futuro del sector estará condicionado por factores como el acceso al financiamiento, la estabilidad de las reglas de juego y la evolución de la demanda internacional de minerales.
“Latinoamérica puede consolidarse como un proveedor confiable y de gran escala para abastecer la creciente demanda global”, señaló, mientras, el hoy empresario José Luis Manzano, fundador y chairman de Integra Capital.
En el marco del Future Minerals Forum 2026, organizado por el gobierno de Arabia Saudita, el empresario participó de las discusiones centrales sobre el futuro del abastecimiento global de minerales críticos, en un encuentro que reunió a funcionarios, inversores y ejecutivos de más de 100 países en Riad.
“América Latina reúne las condiciones para convertirse en un actor central del nuevo mapa minero”, remarcó el exministro de Menem, y sostuvo que la región cuenta con recursos disponibles, experiencia productiva y capacidad para responder a una demanda que se proyecta a varias décadas.
