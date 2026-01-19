Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
El fallecimiento del arquitecto Martín Alberto Ostinelli generó profundas muestras de dolor en distintos ámbitos de la Ciudad. Creó un colegio, fue docente universitario, desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito público y privado, y dejó un importante legado en su familia, amigos, colegas y discípulos.
Había nacido el 21 de abril de 1939, en Bavio. Hijo de Martín Florencio Ostinelli y Regina Elena Gómez, se crió junto a sus hermanas Ilda y las mellizas Stella Maris y María Cristina.
Cursó primer grado inferior en Pipinas, y luego su familia se estableció en La Plata. Hizo la primaria en la Escuela 1 “Francisco Berra” y en 1958 egresó del secundario Albert Thomas, donde cursó la especialidad Construcciones y formó parte de una camada de amigos que sostuvo el sentimiento de “hermandad” con el paso del tiempo. En 1969 egresó de la facultad de Arquitectura de la UNLP.
Formó parte de la Dirección de Arquitectura en el Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires durante tres décadas, donde desarrolló gran parte de su vida profesional. Desarroló su actividad institucional en la Caja de Arquitectos, Agrimensores, Ingenieros y Técnicos (Caaitba) donde fue director y presidente entre los años 1985 y 1989.
Durante 40 años fue docente de la facultad de Arquitectura. Allí le dedicó tiempo de alta calidad a sus alumnos y colegas. En las aulas de la unidad académica compartió su vasto conocimiento.
Tuvo una fuerte vocación solidaria que la canalizó como incansable colaborador de Cáritas.
Su amor por la docencia y la educación también lo llevó a fundar el Instituto de Enseñanza, un colegio privado que tiene más de tres décadas en la Ciudad.
Le encantó practicar atletismo, disciplina en la que tuvo distintos logros. Fue un fervoroso hincha de Estudiantes de La Plata, equipo al que siguió con pasión.
En los diferentes ámbitos en los que desarrolló su vida profesional y social fue conocido como “Keto”, apodo que heredó de la familia. Se casó con María del Carmen Laiuppa, “Kika” y juntos formaron una familia que se amplió con la llegada de sus hijos María Victoria, Pablo y Juan Manuel. La llegada de los nietos (Valentina, Martina, Matías, Manuel y Juan Ignacio) fortaleció aún más el núcleo familiar.
