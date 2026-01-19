Homenajes y reclamos de Justicia por Nisman

Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Al cumplirse once años del hallazgo sin vida del fiscal Alberto Nisman, una serie de homenajes se llevaron a cabo ayer, entre ellas una “procesión” ciudadana hacia las torres Le Parc en Puerto Madero. Los actos, que continuarán hoy en la sede de la calle Pasteur, mantienen vigente el reclamo de justicia bajo la consigna: “No fue un suicidio, fue un magnicidio”.
La jornada estuvo marcada por la presencia de Sara Garfunkel, madre del fiscal, quien acompañó la caminata organizada por el “Equipo Republicano”.
Los manifestantes marcharon desde el Boulevard Azucena Villaflor hasta la plazoleta frente al domicilio donde Nisman fue encontrado muerto el 18 de enero de 2015, un día antes de presentarse en el Congreso para ampliar su denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner.
Durante el acto central, el legislador Waldo Wolff y el periodista Daniel Santoro oficiaron de oradores principales, brindando detalles sobre el estado de la investigación judicial.
Santoro denunció que el fiscal Eduardo Taiano detectó decenas de llamadas de funcionarios que buscaban instalar la teoría del suicidio apenas conocida la noticia.
Se reiteró la sospecha sobre una “SIDE paralela” vinculada al Ejército que habría realizado tareas de inteligencia sobre el fiscal y su familia. Wolff reivindicó la figura de Nisman como un hombre que “se animó a denunciar al poder tirano y pagó con su vida”.
Israel cuestiona Consejo que integraría Argentina
J. Macri suspende planes de viviendas en villas
Los homenajes continuarán hoy a las 8.45 con una disertación en la DAIA, de la que participará la jueza federal y ex esposa de Nisman, Sandra Arroyo Salgado. A las 10, en la AMIA se desarrollará otro acto en memoria del fallecido fiscal con autoridades de la entidad y familiares.
