Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

La Ciudad |Segunda etapa de obra

Esperan la reactivación del Parque Saavedra

Esperan la reactivación del Parque Saavedra
19 de Enero de 2026 | 01:51
Edición impresa

Vecinos, comerciantes y asiduos visitantes del parque Saavedra esperan que reactive la obra de remodelación del Parque Saavedra.

Desde hace varios meses, lonas verdes cubren el espacio de 64 a 66 y de 12 a 14.

La Municipalidad había anunciado que en la segunda quincena de este mes se iban a retomar los trabajos.

LE PUEDE INTERESAR

Estabilidad en la actualización de precios de alquileres para febrero

LE PUEDE INTERESAR

Martín Alberto Ostinelli

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

VIDEO. Un helicóptero sorprendió a los platenses en plena avenida 32: de qué se trató el despliegue y operativo

Ofertas laborales en La Plata: GRATIS, el listado con los empleos que se publican en EL DIA

El tenis de luto: murió el legendario periodista Guillermo Salatino
+ Leidas

El sur de Chile, arrasado por incendios forestales: hay al menos 18 muertos

Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”

Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Pelea por Groenlandia: Europa cierra filas frente a Trump

España: 21 fallecidos en un choque de trenes

Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Últimas noticias de La Ciudad

Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?

Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región

Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita

Comprar, refaccionar y vender: el flipping crece entre inversores locales
Espectáculos
Fátima confesó que hubo mimos debajo de la mesaza
“La única opción”: sálvese quien pueda
“El Señor de los Anillos”: otro regreso a Tierra Media
“El caballero de los Siete Reinos”: “Juego de Tronos” baja al llano
El abogado de Martita dice que el accidente no fue su culpa
Información General
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Cuadro del saqueo nazi: una heredera lo reclama imagen
El deslizamiento de un cerro obligó a una evacuación masiva en Comodoro imagen
Los números de la suerte del lunes 19 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
La Barbie autista: el verdadero foco detrás del juguete
Policiales
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Grave ataque en Abasto: embistió a su pareja con el auto tras una discusión
Deportes
Noche de Leones: Estudiantes va por Ituzaingó
Lucho Zaniratto: “Los resultados dirán para que estamos”
Boca ganó y llega afilado al Apertura
Olmos tropezó y define la llave en Maschwitz
Dos días de descanso y a pensar en Barracas (C)

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla