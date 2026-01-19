Esperan la reactivación del Parque Saavedra

19 de Enero de 2026 | 01:51 Edición impresa

Vecinos, comerciantes y asiduos visitantes del parque Saavedra esperan que reactive la obra de remodelación del Parque Saavedra.

Desde hace varios meses, lonas verdes cubren el espacio de 64 a 66 y de 12 a 14.

La Municipalidad había anunciado que en la segunda quincena de este mes se iban a retomar los trabajos.