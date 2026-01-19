Cinco muertes viales en 18 días: las motos, en el centro de la tragedia
Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata
Boom del huevo también en La Plata: crece el consumo ¿por el precio?
Cianobacterias: una amenaza silenciosa que alarma a la Región
Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Irán advierte sobre su fuerza Quds: “Recibirán una respuesta adecuada”
AFA-gate: el juez analiza si llama a declarar a Faroni tras su presentación
Las exportaciones mineras, con un récord histórico el año pasado
Avance chino: un crédito millonario para reactivar una represa en el sur
Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita
Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe
La Región estuvo en alerta por la crecida del Río de la Plata
Estabilidad en la actualización de precios de alquileres para febrero
VIDEO. Gorina fue escenario de una jornada marcada por el fuego y la tensión
“Solo pedimos que no lo olviden”: a seis años del crimen de Báez Sosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Roberto Morales, Doctor en Física y premiado por la Universidad Nacional, detalló su trabajo junto a científicos de todo el mundo
En diagonal 113, entre 63 y 64 emerge el Instituto de Física de la La Plata, organismo que depende de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del Conicet. Allí dentro, en una de las oficinas, Roberto Morales intenta -a diario y con su computadora-, entender cómo funciona el universo, las partículas elementales y unir -dicho vulgarmente- la teoría con la práctica. “Básicamente, intento entender cómo fue evolucionando el universo a lo largo de la historia”, enunció Morales en diálogo con EL DIA.
Roberto Morales es Doctor en Física, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP que, en diciembre del año pasado, fue premiado por su labor científica, tecnológica y artística en la universidad local, específicamente como persona investigadora joven. Además de investigar, también es docente en la facultad de la que se graduó.
Morales, junto a un equipo de investigadores tiene que como eje principal estudiar los “datos que surgen del experimento más importante del mundo, la máquina más compleja construida por el hombre: el Gran Colisionador de hadrones”, detalló.
Esa máquina es el acelarador de párticulas más grande del mundo que se encuentra en un túnel de casi 30 kilómetros de circunferencia y más de 150 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza. En ella, a su vez, trabajan y colaboran científicos de todas las regiones del mundo, entre ellas, La Plata.
“Cualquier instituto es lo que nos va a permitir construir una sociedad mejor”, dijo Morales
“Mi trabajo es entender y explicar cuáles son los datos que se recolectan. Entonces, lo que hago es un nexo entre la parte más teórica y lo experimental; intento descubrir cuál es la conexión entre los datos recolectados y las teorías que desarrolló y desarrolla el ser humano”, explicó Morales quien, desde que se graduó en 2012, transita el camino de los datos, las partículas y entender el gran por qué del universo.
LE PUEDE INTERESAR
Comprar, refaccionar y vender: el flipping crece entre inversores locales
LE PUEDE INTERESAR
Bomberos salvaron a un cachorro que había caído en un desagüe
Ante la pregunta, Morales es definitivo: “El cuestionamiento es sencillo pero ambicioso: entender cómo funciona el universo, por qué lo hace de esta manera, cómo interactuan las particulas que nos componen y de dónde surgen las caracteristicas que hace que el mundo sea de esta manera”, analizó.
No obstante, inexorablemente, tal cuestionamiento provoca un movimiento extenso y quizás con incertidumbre. “Para intentar responder estas preguntas, todo el proceso acarrea avances tecnológicos que tiempo después invaden la vida cotidiana. Nosotros empezamos a estudiar, hay un objetivo claro, pero todo eso puede traer aparejado un montón de avances que no están previstos pero son bienvenidos”, sumó.
Morales insistió en que la investigación es un camino constructivo, que se hace “paso a paso” y que los resultados -en este caso avances tecnológicos, por ejemplo- terminan llegando. No obstante, aseguró que lo más importante es continuar haciéndose preguntas.
Roberto Morales, desde temprano, opera en el Instituto de Física. Allí, investiga no sólo de forma individual sino que también colectiva: “Pertenecemos a grupos de investigación. También es necesario compartir con los colegas”, advirtió.
No obstante, por la tarde intenta hacer otras actividades como deporte o tareas culinarias pero la cabeza rumiante persevera: “Me cuesta desconectar. Pienso en preguntas y en posibles respuestas”, añadió. Sin embargo, señaló: “Soy un hombre común”.
En cuanto a la importancia de los centros de investigación, Morales dijo: “Cualquier instituto es lo que nos va a permitir construir una sociedad mejor. Nosotros, además, por ejemplo formamos gente en química e ingeniería, entre otras disciplinas. En La Plata hay centros de estudios avanzados”.
Finalmente culminó: “En cuanto a la búsqueda del conocimiento, si hay una aplicación inmediata, mejor. Pero, si llega en el futuro, es parte. El desarrollo de la sociedad está en la base del conocimiento”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí