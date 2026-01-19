Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

La Ciudad |También es docente

Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita

Roberto Morales, Doctor en Física y premiado por la Universidad Nacional, detalló su trabajo junto a científicos de todo el mundo

Investigar física en La Plata: partículas, origen y evolución infinita

en el estudio de el dia, el científico local detalló su trabajo en el instituto de física / el dia

19 de Enero de 2026 | 01:57
Edición impresa

En diagonal 113, entre 63 y 64 emerge el Instituto de Física de la La Plata, organismo que depende de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y del Conicet. Allí dentro, en una de las oficinas, Roberto Morales intenta -a diario y con su computadora-, entender cómo funciona el universo, las partículas elementales y unir -dicho vulgarmente- la teoría con la práctica. “Básicamente, intento entender cómo fue evolucionando el universo a lo largo de la historia”, enunció Morales en diálogo con EL DIA.

Roberto Morales es Doctor en Física, graduado en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP que, en diciembre del año pasado, fue premiado por su labor científica, tecnológica y artística en la universidad local, específicamente como persona investigadora joven. Además de investigar, también es docente en la facultad de la que se graduó.

Investigaciones

Morales, junto a un equipo de investigadores tiene que como eje principal estudiar los “datos que surgen del experimento más importante del mundo, la máquina más compleja construida por el hombre: el Gran Colisionador de hadrones”, detalló.

Esa máquina es el acelarador de párticulas más grande del mundo que se encuentra en un túnel de casi 30 kilómetros de circunferencia y más de 150 metros bajo tierra, debajo de la frontera entre Francia y Suiza. En ella, a su vez, trabajan y colaboran científicos de todas las regiones del mundo, entre ellas, La Plata.

“Cualquier instituto es lo que nos va a permitir construir una sociedad mejor”, dijo Morales

“Mi trabajo es entender y explicar cuáles son los datos que se recolectan. Entonces, lo que hago es un nexo entre la parte más teórica y lo experimental; intento descubrir cuál es la conexión entre los datos recolectados y las teorías que desarrolló y desarrolla el ser humano”, explicó Morales quien, desde que se graduó en 2012, transita el camino de los datos, las partículas y entender el gran por qué del universo.

objetivos y efectos colaterales

Ante la pregunta, Morales es definitivo: “El cuestionamiento es sencillo pero ambicioso: entender cómo funciona el universo, por qué lo hace de esta manera, cómo interactuan las particulas que nos componen y de dónde surgen las caracteristicas que hace que el mundo sea de esta manera”, analizó.

No obstante, inexorablemente, tal cuestionamiento provoca un movimiento extenso y quizás con incertidumbre. “Para intentar responder estas preguntas, todo el proceso acarrea avances tecnológicos que tiempo después invaden la vida cotidiana. Nosotros empezamos a estudiar, hay un objetivo claro, pero todo eso puede traer aparejado un montón de avances que no están previstos pero son bienvenidos”, sumó.

Morales insistió en que la investigación es un camino constructivo, que se hace “paso a paso” y que los resultados -en este caso avances tecnológicos, por ejemplo- terminan llegando. No obstante, aseguró que lo más importante es continuar haciéndose preguntas.

Ser investigador hoy

Roberto Morales, desde temprano, opera en el Instituto de Física. Allí, investiga no sólo de forma individual sino que también colectiva: “Pertenecemos a grupos de investigación. También es necesario compartir con los colegas”, advirtió.

No obstante, por la tarde intenta hacer otras actividades como deporte o tareas culinarias pero la cabeza rumiante persevera: “Me cuesta desconectar. Pienso en preguntas y en posibles respuestas”, añadió. Sin embargo, señaló: “Soy un hombre común”.

En cuanto a la importancia de los centros de investigación, Morales dijo: “Cualquier instituto es lo que nos va a permitir construir una sociedad mejor. Nosotros, además, por ejemplo formamos gente en química e ingeniería, entre otras disciplinas. En La Plata hay centros de estudios avanzados”.

Finalmente culminó: “En cuanto a la búsqueda del conocimiento, si hay una aplicación inmediata, mejor. Pero, si llega en el futuro, es parte. El desarrollo de la sociedad está en la base del conocimiento”.

 

