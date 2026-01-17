Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Otro caso de atropello y fuga a fondo en La Plata: a una mujer la dejaron herida en el asfalto en avenida 13

El hecho ocurrió este sábado por la mañana en cercanías frente al Parque Saavedra. La víctima sufrió golpes y raspaduras y se encuentra fuera de peligro

17 de Enero de 2026 | 20:56

Escuchar esta nota

Una mujer que se desplazaba en moto rumbo a su trabajo fue atropellada por un automóvil durante la mañana de este sábado en la zona de Parque Saavedra, en La Plata. Tras el impacto, el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga y dejó a la víctima tendida sobre la calzada.

Según informaron familiares de la motociclista, el episodio se produjo cuando la mujer circulaba por calle 68 y giró hacia avenida 13. En ese momento, un Peugeot 307 de color gris la embistió desde atrás y continuó su marcha sin detenerse para asistirla.

El hijo de la víctima señaló además que el automóvil habría seguido a la mujer durante al menos cuatro cuadras antes del choque, por lo que la familia no descarta que se haya tratado de un intento de robo.

Un video captado por cámaras de seguridad de la zona muestra cómo ambos vehículos avanzaban por calle 68 y, al girar hacia avenida 13, el auto impacta contra la moto. Las imágenes registran la caída de la mujer y la posterior huida del conductor, que abandonó el lugar del siniestro.

La motociclista sufrió varios golpes y raspaduras, aunque se encuentra fuera de peligro. El hecho es investigado para identificar al conductor prófugo y esclarecer las circunstancias del accidente.

 

