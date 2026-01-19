Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |De la Paz por Gaza, que quiere crear Trump

Israel cuestiona Consejo que integraría Argentina

Israel cuestiona Consejo que integraría Argentina
19 de Enero de 2026 | 01:32
Edición impresa

El gobierno de Israel objetó el anuncio de la Casa Blanca sobre los líderes que desempeñarán un papel en la supervisión de los próximos pasos en Gaza, entre ellos probablemente el argentino Javier Milei invitado por su par norteamerciano Donald Trump.

En la inusual crítica de Israel a su cercano aliado en Washington se señala que el comité ejecutivo de Gaza “no fue coordinado con Israel y es contrario a su política”, sin dar detalles. En el comunicado, también se indica que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, ordenó al ministerio de relaciones exteriores que contacte al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Sin embargo, medios israelíes mencionaron que la objeción del Gobierno es la presencia de funcionarios de Turquía y Qatar en la lista.

En el comité, anunciado el viernes por la Casa Blanca, no se incluye a ningún funcionario israelí, pero cuenta con un empresario de esa nacionalidad, el multimillonario Yakir Gabay. Otros de los miembros anunciados hasta el momento incluyen a dos de los confidentes más cercanos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un exprimer ministro británico, un general estadounidense y un grupo de altos funcionarios de gobiernos de Oriente Medio.

El presidente argentino, Javier Milei, confirmó el sábado que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del “consejo de paz” para Gaza.

Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será “un honor” acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex- primer ministro británico Tony Blair.

La Casa Blanca indicó que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital”.

“Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.

El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, escribió que “Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad y que promueven la paz y la libertad”.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también informó que recibió el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo.

La semana pasada, Washington anunció el comienzo de la segunda fase de su plan de paz para Gaza, incluida la formación de un comité tecnócrata palestino para la administración temporal de la Franja de Gaza en la posguerra.

 

