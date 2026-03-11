Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |La fecha de las elecciones, cuestionada

La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia

La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia
11 de Marzo de 2026 | 01:25
Edición impresa

Los choques en el interior de la UCR bonaerense continuaron ayer en la Justicia, que desestimó el pedido de una cautelar solicitada por el presidente del Comité de Contingencia provincial, Miguel Fernández, para declarar nula la convención del viernes pasado que definió el adelantamiento de las internas.

Según pudo saber EL DIA, Fernández realizó una presentación ante el titular del juzgado federal Nº1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, para solicitar una cautelar que deje sin efecto la convención que distintas vertientes de la UCR provincial habían realizado la semana pasada. En ese cónclave, distintos espacios que conforman el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia habían decidido adelantar las internas previstas para el 6 de septiembre y convocarlas para el próximo 7 de junio.

Sin embargo, el sector que lidera el exintendente de Trenque Lauquen y actual presidente del Comité de Contingencia partidario acudió a la justicia al considerar inválida esa convocatoria y, por lo tanto, sus efectos.

En la resolución conocida ayer, el juez desestimó hacer lugar a una cautelar por asuntos electorales de esta índole y corrió traslado de la demanda por cinco días al partido para que respondan el planteo de nulidad. De este modo, interpretan algunos de los involucrados, se abre el debate de fondo sobre si el cronograma electoral partidario puede ser modificado y si corresponde su adelantamiento.

Como viene publicando este diario, sectores liderados por Maximiliano Abad, Pablo Domenichini y Evolución, entre otros, convocaron el viernes pasado a una convención en la que anunciaron el adelantamiento de la interna partidaria. “Fue con quórum y se votó por mayoría, en el marco de las facultades que establece la Carta Orgánica”, sostienen en este grupo.

Sin embargo, Fernández objetó el cónclave porque se decidió cuando él todavía tenía abierto el plazo de convocatoria, la que había realizado para el jueves 12.

LE PUEDE INTERESAR

Una abogada, la primera citada por el caso $Libra

LE PUEDE INTERESAR

Multan a Fate y alargan la conciliación obligatoria

La decisión de adelantar la elección de autoridades y convencionales de la UCR bonaerense se da en el marco de un cogobierno partidario, que resultó de la falta de resolución de la última interna, donde ambas listas habían judicializado los resultados.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO. YPF, Shell, Axion y Puma: cuánto sale el litro de combustible en La Plata

Los UPD de La Plata, en fotos.- La Plata amaneció a puro bombazo

VIDEO. Miles de mujeres platenses se movilizaron por su Día

Una joven de Ensenada clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
+ Leidas

VIDEO.- Persianas bajas en el Centro: entre la liquidación y el éxodo a los barrios

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%

Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo

Con centros definidos, arranca la campaña de vacunación antigripal

Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes

El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
Últimas noticias de Política y Economía

Redobla la apuesta: Milei sin piedad con empresarios

“Don Chatarrín” es el más rico del país y desplazó a Marcos Galperin

Los mercados se dieron vuelta y “volaron”

El modelo, la pelea de fondo entre el Presidente y los empresarios nacionales
Policiales
VIDEO.- Última despedida tumbera: “UDT”, el otro ritual que crece en la Región
Pidieron hasta 10 años de cárcel para el ex de Piparo
Lluvia de balas en una pool party con un muerto y varios detenidos
Una pareja vivió horas de miedo extremo en Tolosa
Robaron en un local de comidas que pertenece a los bomberos de Berisso
Espectáculos
“Es capaz de todo”: el lado oscuro de Andrea del Boca
Kapanga: “La música es un refugio para enfrentar la adversidad”
Winnie Pooh cumple 100: el osito que con calma y con miel casi llega a presidente
More Rial consiguió la domiciliaria: ¿Quién fue la clave para su salida?
Vuelve Yuna: el quinto regreso del unipersonal basado en “Las primas”
Información General
De Berisso a Malvinas: corrió por los caídos y ganó la maratón
Crece el reclamo por el estado de la Ruta Provincial Hipólito Yrigoyen
Denuncias de irregularidades en la elección de la UOM de Zárate-Campana imagen
Mi PAMI: la nueva función de consulta para un servicio clave de los afiliados
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Deportes
El Lobo quiere volver a ganar frente a Banfield
¿Cómo será la pantalla led que están instalando en el estadio del Bosque?
Pellegrino: el técnico que levantó del piso a Estudiantes
Tofoni desmintió accionar contra Estudiantes
Boca busca reafirmarse Juega el clásico con San Lorenzo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla