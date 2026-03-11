La interna en la UCR bonaerense crece y ya interviene la Justicia

Panaderos en alerta: la venta de pan cayó 45% y en las facturas se llega al 85%
Los choques en el interior de la UCR bonaerense continuaron ayer en la Justicia, que desestimó el pedido de una cautelar solicitada por el presidente del Comité de Contingencia provincial, Miguel Fernández, para declarar nula la convención del viernes pasado que definió el adelantamiento de las internas.
Según pudo saber EL DIA, Fernández realizó una presentación ante el titular del juzgado federal Nº1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, para solicitar una cautelar que deje sin efecto la convención que distintas vertientes de la UCR provincial habían realizado la semana pasada. En ese cónclave, distintos espacios que conforman el Comité de Contingencia y la Convención de Contingencia habían decidido adelantar las internas previstas para el 6 de septiembre y convocarlas para el próximo 7 de junio.
Sin embargo, el sector que lidera el exintendente de Trenque Lauquen y actual presidente del Comité de Contingencia partidario acudió a la justicia al considerar inválida esa convocatoria y, por lo tanto, sus efectos.
En la resolución conocida ayer, el juez desestimó hacer lugar a una cautelar por asuntos electorales de esta índole y corrió traslado de la demanda por cinco días al partido para que respondan el planteo de nulidad. De este modo, interpretan algunos de los involucrados, se abre el debate de fondo sobre si el cronograma electoral partidario puede ser modificado y si corresponde su adelantamiento.
Como viene publicando este diario, sectores liderados por Maximiliano Abad, Pablo Domenichini y Evolución, entre otros, convocaron el viernes pasado a una convención en la que anunciaron el adelantamiento de la interna partidaria. “Fue con quórum y se votó por mayoría, en el marco de las facultades que establece la Carta Orgánica”, sostienen en este grupo.
Sin embargo, Fernández objetó el cónclave porque se decidió cuando él todavía tenía abierto el plazo de convocatoria, la que había realizado para el jueves 12.
La decisión de adelantar la elección de autoridades y convencionales de la UCR bonaerense se da en el marco de un cogobierno partidario, que resultó de la falta de resolución de la última interna, donde ambas listas habían judicializado los resultados.
