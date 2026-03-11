Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En un amplio sector

En Los Hornos llevan una semana sin una gota de agua

En Los Hornos llevan una semana sin una gota de agua

los vecinos abren las canillas y sale aire, aseguran / whatsapp

11 de Marzo de 2026 | 01:47
Los vecinos de un amplio sector de Los Hornos no tienen agua desde hace una semana, lo que genera numerosas dificultades para múltiples familias.

Según contó Soledad, una de las usuarias afectadas, desde el 4 de marzo pasado el barrio se encuentra sin presión de agua.

“En muchas horas del día no sale ni una gota de agua, ni siquiera a la noche se cargan los tanques. ABSA no ofrece soluciones, ni siquiera envía el camión cisterna para palear la situación” dijo la vecina, que está embarazada y necesita urgente recuperar el servicio de agua. La mujer vive en 62 entre 152 y 153, pero la zona afectada es amplia: hay reclamos en 145 y 64; 150 y 64; y en 155 y 62 entre otros puntos de Los Hornos.

En el barrio recuerdan que el 4 de marzo marzo, entre las 15 y las 15.30 se cortó la luz unos 10 minutos y a su vez el agua. “El agua jamás volvió. No es que por lo menos salga un chorrito y se puede llenar un balde. Directamente abrís la canilla y sale aire”, resumieron en el barrio, donde afirman que además, se “gasta mucho dinero en bidones de agua mineral ante semejante situación”.

 

