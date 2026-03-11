El 19 de abril, maratón por el Hospital de Niños

El próximo 19 de abril se realizará nuevamente la tradicional maratón a beneficio del Hospital de Niños “Sor María Ludovica”, una iniciativa que cada año permite financiar el funcionamiento del establecimiento y la casa que alberga a pacientes ambulatorios y sus familias.

La 14º edición es organizada en conjunto por el Hospital y su cooperadora, la Defensoría del Pueblo, la Fundación Ludovica y la Municipalidad de La Plata.

Contará con tres tipos de distancias, la 10K Competitiva con control de tiempos mediante chips electrónicos, la 3K Participativa para adultos y menores (gratis hasta los 10 años inclusive) y la1K Infantil (gratis hasta los 10 años).

Se realizará en la República de los Niños. Los interesados en participar pueden inscribirse hasta el jueves 16 de abril a las 12 en maratondeladefensoria.eventbrite.com.ar, solicitar descuentos para grupos runners y personas con discapacidad escribiendo a maraton@defensorba.org.ar.