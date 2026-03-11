Una abogada, la primera citada por el caso $Libra

La abogada Natalia Volosin es la primera citada para declarar en la causa por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente, Javier Milei, y al empresario Hayden Davis, investigados por promover inversiones con un activo apócrifo.

“Me dicen que soy la primera citada de la causa $Libra. Muy honrada. Como dice [el asesor presidencial] Santi Caputo: me preparé toda la vida para esto”, escribió Volosin en su cuenta de la red social X, donde compartió una foto de la notificación judicial.

El año pasado, Volosin -que declarará en calidad de testigo- difundió documentos que revelaban un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Davis que buscaba legitimar o “blindar” la investigación en torno a la criptomoneda promocionada por el Presidente.

La abogado había cuestionado además el proceso judicial por supuestas irregularidades en el manejo de los tiempos y denunció que informes periciales clave, como conversaciones telefónicas a través de celulares, tardaron semanas en incluirse en el expediente que manejaba el fiscal Eduardo Taiano.

En los próximos días, la causa $Libra investigará formalmente la supuesta estafa denominada “pump and dump”, un fraude bursátil que consiste en inflar artificialmente el precio de una acción mediante declaraciones falsas con el objetivo de venderla a un precio más alto.

En este caso, la criptomoneda que promocionó Milei dejó como saldo la pérdida de millones de dólares de varios inversores.